德桑提斯退選 改挺川普 共和黨剩川普、海理對決

在新罕州初選投票前，共和黨總統參選人德桑提斯宣布退選，並改挺川普。圖為德桑提斯去年在新罕州競選。（路透）

新罕布夏州初選登場進入倒數48小時，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)21日宣布退出2024年共和黨 總統初選，改為支持前總統川普 。德桑提斯問鼎白宮之路畫下句點，共和黨提名之爭剩下川普與前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)對決局面。

反川陣營樂見 可集中票源投海理

美聯社報導分析，德桑提斯退選是共和黨內反對川普陣營樂見的發展，有助於集中票源在1月23日的新罕布夏州初選讓海理與民調支持度始終領先的川普做出最後一次拚搏。共和黨初選開跑迄今，川普聲勢全面領先，海理能否在新罕布夏州擋下川普，備受矚目。

德桑提斯 反海理支持川普

就在共和黨內反對川普陣營為德桑提斯退選慶賀的同時，德桑提斯在社群網站發布影片聲明迅速表態支持川普，對海理展開抨擊。他在影片中說：「我看到情勢非常明顯，參加共和黨初選的絕大多數選民都想給川普另一次機會。」

德桑提斯在社媒平台X上宣布退選，並貼文引用邱吉爾名言「成功並非終點，失敗也非致命：重要的是有勇氣繼續前進。」(路透)

德桑提斯接著說：「我承諾要支持共和黨提名人選，我會遵守諾言。我將為獲得提名的候選人背書，因為我們不能再走往年共和黨的老路，也就是海理所代表那些經過重新包裝的陳腔濫調統合主義(corporatism)。」

海理21日在新罕布夏州錫布魯克(Seabrook)造勢活動上說，德桑提斯初選打了漂亮的一仗，是非常傑出的州長，「我們祝福他一切順利」。她說，接下來共和黨初選戰場就只剩下川普與她而已。

一度看好 卻在愛州慘輸川普

德桑提斯在佛州州長任內累積高人氣，一度被看好足以對川普形成威脅，有機會挑戰川普。德桑提斯與盟友累計選舉募款超過1億3000萬元，州長任內推出多項保守派選民喜愛的政策，包括禁止墮胎、禁止學校教導與討論性別、種族等議題有關的內容。

然而，德桑提斯大手筆押注愛阿華州共和黨黨團會議，展現志在必得姿態，但上周開票結果得票率卻落後川普30個百分點。美聯社報導，愛州落敗後，盟友便私下討論如何讓德桑提斯在保住顏面的情況下宣布退出初選。

在新罕州初選投票前，共和黨總統參選人德桑提斯宣布退選，並改挺川普。圖為南卡州支持者豎立的德桑提斯競選看板。(美聯社)

知情人士指出，德桑提斯打電話給重量級金主與支持者告知退選決定之後，競選團隊主管21日下午則忙著傳簡訊通知重量級金主與支持者。原訂21日晚間在新罕布夏州的造勢活動則宣告取消，原本排訂接受全國電視網訪問的行程也取消；雖然有過私人恩怨，但如今形勢比人強，他決定宣布支持川普。