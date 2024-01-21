我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免 明年生效

編譯潘勛／綜合20日電
國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。(美聯社)
國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。(美聯社)

國會眾院共和、民主兩黨19日捐棄對聯邦支出規模極深的意見分裂，聯手推動「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」(Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024)，並由眾院歲出入委員會率先表決通過，該法案將提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免，這項規模780億元的減稅措施預定2025年生效。

法案推出僅3天 40：3票通過

路透(Reuters)20日報導，眾院歲出入委員會以40：3票，通過該法案，距離共和黨委員會主席、參院民主黨籍歲出入委員會主席聯合宣布本協議案，僅僅三天。

「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」增加兒童抵稅額，另恢復企業投資於研發、廠房及設備得全額抵免；該抵免額比以往減少。

國會翻修稅法 將成大選焦點

這些抵稅額變更將在2025年生效。共和黨以前通過、為個別人等減稅的法案2025年屆期失效；按估計國會將著手大幅翻修稅法，此事必定在今年總統選舉時火熱爭辯。

民主黨一直尋求恢復疫情時代，每名兒童得有全年3600元的免稅額度，該免稅額2021年屆期失效。同一時間，共和黨則試圖恢復研發、資本支出這類開支的抵稅額；共和黨2017年通過這些項目的抵稅額，只是到2022年逐步失效。

國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額...
國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。圖為紐約州奧伯尼一托兒所。(美聯社)

協議兒童抵稅額僅2000元

雖說協議裡，企業抵稅額全面恢復，但兒童抵稅額並沒有，2025年每名兒童抵稅額僅2000元。本法案另為可負擔住居提供抵稅額，國民遭受天災如山林野火或者去年俄亥俄州一節火車脫軌，也可以抵稅。

眾院歲出入委員會主席史密斯(Jason Smith)表示，法案納入「出於共識而修訂稅法，可重建社區，支持更好的工作及工資，厚植我國經濟」。

10年內國債將增加3990億 

國會聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)估計，本法案廣開抵稅額，十年內國債會增加3990億元；2020年疫情期間推出的「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit) ，後來被國稅局(IRS)發現某些雇主造假、浮報，兩黨稅務新法中將停止新案申請，省下來771億元，可抵消新法案額外成本的775億元。

雖然委員會投票顯見本法案獲強烈支持，包括參院多數黨領袖舒默，但本法案將以單獨法案，還是附加於其他必須通過的財政法案，而提交眾院全院表決，目前還不清楚。

國會18日晚間才通過臨時開支法案，設法避免政府局部關門，多爭取到一個月，以便兩黨制定始於去年10月1日的2024會計年度預算法案；接下來便進行「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」票決。

眾院 共和黨 疫情

上一則

紐時：台「疑美論」日增 僅34%認美國可信賴 恐削弱抵禦中國信心

延伸閱讀

美國會訪台代表團 將會見藍白立委、點名深化和民眾黨交流

美國會訪台代表團 將會見藍白立委、點名深化和民眾黨交流
國會報告：已4000萬畝農地落外國人手 多為中國資金 政府缺監管

國會報告：已4000萬畝農地落外國人手 多為中國資金 政府缺監管
饒影凡選加州參議員 支持廢除47號提案

饒影凡選加州參議員 支持廢除47號提案
川普若獲共和黨提名角逐總統 海理：我不當副手

川普若獲共和黨提名角逐總統 海理：我不當副手

熱門新聞

紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」