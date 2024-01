780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免 明年生效

國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」,擬提高兒童抵稅額,並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。(美聯社)

國會眾院 共和、民主兩黨19日捐棄對聯邦支出規模極深的意見分裂,聯手推動「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」(Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024),並由眾院歲出入委員會率先表決通過,該法案將提高兒童抵稅額,並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免,這項規模780億元的減稅措施預定2025年生效。

法案推出僅3天 40:3票通過

路透(Reuters)20日報導,眾院歲出入委員會以40:3票,通過該法案,距離共和黨 委員會主席、參院民主黨籍歲出入委員會主席聯合宣布本協議案,僅僅三天。

「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」增加兒童抵稅額,另恢復企業投資於研發、廠房及設備得全額抵免;該抵免額比以往減少。

國會翻修稅法 將成大選焦點

這些抵稅額變更將在2025年生效。共和黨以前通過、為個別人等減稅的法案2025年屆期失效;按估計國會將著手大幅翻修稅法,此事必定在今年總統選舉時火熱爭辯。

民主黨一直尋求恢復疫情 時代,每名兒童得有全年3600元的免稅額度,該免稅額2021年屆期失效。同一時間,共和黨則試圖恢復研發、資本支出這類開支的抵稅額;共和黨2017年通過這些項目的抵稅額,只是到2022年逐步失效。

國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」,擬提高兒童抵稅額,並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。圖為紐約州奧伯尼一托兒所。(美聯社)

協議兒童抵稅額僅2000元

雖說協議裡,企業抵稅額全面恢復,但兒童抵稅額並沒有,2025年每名兒童抵稅額僅2000元。本法案另為可負擔住居提供抵稅額,國民遭受天災如山林野火或者去年俄亥俄州一節火車脫軌,也可以抵稅。

眾院歲出入委員會主席史密斯(Jason Smith)表示,法案納入「出於共識而修訂稅法,可重建社區,支持更好的工作及工資,厚植我國經濟」。

10年內國債將增加3990億

國會聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)估計,本法案廣開抵稅額,十年內國債會增加3990億元;2020年疫情期間推出的「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit) ,後來被國稅局(IRS)發現某些雇主造假、浮報,兩黨稅務新法中將停止新案申請,省下來771億元,可抵消新法案額外成本的775億元。

雖然委員會投票顯見本法案獲強烈支持,包括參院多數黨領袖舒默,但本法案將以單獨法案,還是附加於其他必須通過的財政法案,而提交眾院全院表決,目前還不清楚。

國會18日晚間才通過臨時開支法案,設法避免政府局部關門,多爭取到一個月,以便兩黨制定始於去年10月1日的2024會計年度預算法案;接下來便進行「2024 年美國家庭與工人稅收減免法案」票決。