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無力買房…去年成屋銷售409萬戶 近30年新低

編譯周芳苑／綜合19日電
去年全美成屋銷售降至近30年新低。（路透）
去年全美成屋銷售降至近30年新低。（路透）

房貸利率居高、房價上漲及待售屋存量持續偏低等諸多因素下，許多人無力買房，去年全美成屋銷售降至近30年新低。

全國房地產商協會(NAR)19日公布的資料顯示，2023年成屋銷售達409萬戶，較2022年減少18.7%，創1995年以來新低，也是2007年以來最大跨年減幅；本世紀初期的房地產市場衰退就是從2007年揭開序幕。

至於房價，NAR 表示，去年全國房價中值(median)微漲近1%，達38萬9800元，創下新高。

成屋銷售已連續兩年衰退。2022年房貸利率開始走高，當年年底就上漲一倍多，2023升息趨勢延續，截至去年10月底，30年固定房貸利率平均為7.79%，創2000年底以來新高。

房價連年飆漲，房貸成本又大增，更讓有意購屋者買不起，再加上待售屋數量不足，以致許多潛在買主猶豫不前，賣家也持續觀望，待價而沽。

不過，去年底之後房貸利率略見回落，房屋銷售翻轉回溫微露曙光。

NAR首席經濟專家勞倫斯·尹(Lawrence Yun)指出，近一個月銷售量似已觸底，新的一年必反轉回升；目前房貸利率較兩個月前明顯降低，未來幾個月待售屋存量將增加。

不過，目前平均利率仍遠高於兩年前的3.56%，今昔利率差距大，導致既有屋主惜售、待售屋數量難以增加，房屋銷售受限。

NAR說，截至2023年12月底，市場上僅有100萬套待售房屋，相當於3.2個月存量；買賣平衡的市場中，待售屋供應量四到六個月。待售屋偏低，買家購屋需面對激烈競爭，進而炒高房價。

房屋仲介業Bright MLS首席經濟專者麗莎‧斯圖特文(Lisa Sturtevant)預估，2024年依舊買賣不平衡。

待售屋短缺下，買房競爭激烈。NAR稱，12月上市的房屋平均29天內售出，售出的房產中約56%掛牌不到一個月。

利率 房價 房地產

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