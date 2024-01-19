德州警方 開始在美墨邊境一公園逮捕無證客

德州警方開始逮捕無證客。(取自Chris Olivarez X平台)

德州 警方17日晚在德州伊格爾帕斯(Eagle Pass)謝爾比公園(Shelby Park)逮捕非法入境 的無證移民 ，這是德州上周起拿回邊境管制權後，首次執行逮捕行動。

德州公共安全廳發言人奧利瓦雷茲(Chris Olivarez)在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發布影片，顯示移民被上銬逮捕。

奧利瓦雷茲表示，單身成人移民男女被羈押，而移民親子家庭則被轉送邊境巡邏隊(Border Patrol)。

奧利瓦雷茲寫道：「德州將維持前瞻立場，遏止各口岸的非法入境人士。」

奧利瓦雷茲表示，這些被捕的無證移民會先遭依州罪起訴，隨後轉送邊境巡邏隊，逮捕行動發生在謝爾比公園和地主允許的私人土地上。

此次逮捕行動在德州與聯邦官員之間的緊張情勢，因美墨邊境移民人數激增而升高之際執行；有線電視新聞網(CNN)取得的國土安全部文件顯示，拜登政府告知州官員，可在17日前阻止邊境巡邏隊觸及美墨邊境的2.5哩範圍。

當局包圍區域包括謝爾比公園格蘭德河(Rio Grande)上周發生無證移民女性與兩名幼童溺斃之處。

占地50畝的謝爾比公園隸屬於伊格爾帕斯市，是無證移民主要入境點，也是共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)防堵非法入境「孤星行動」(Operation Lone Star)的中心，由德州公安廳和德州軍事廳派員駐守巡邏。

司法部12日已向聯邦最高法院控訴，德州當局控制謝爾比公園，不允許邊境巡邏人員進入；13日德州政府向法院提交文件，針對拒絕邊境巡邏人員入園的說法提出異議，宣稱隸屬聯邦政府的邊境巡邏隊去年夏天縮編，遂由州府投入資源和人力。

國土安全部在寫給德州共和黨檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)的信中表示，德州設立柵欄並阻止聯邦官員進入等諸多行動違憲，包括發生命案的公園及其周遭持續發生的移民危機。