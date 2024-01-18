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眾院調查 2019.12中國找出新冠病毒 北京2周後才公布

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報報導，中國的病毒實驗室曾在2019年12月隔離新冠病毒，並上傳資料到美國政府資料庫，但隨後又撤回，失去了控制大流行的機會。（美聯社）
華爾街日報報導，中國的病毒實驗室曾在2019年12月隔離新冠病毒，並上傳資料到美國政府資料庫，但隨後又撤回，失去了控制大流行的機會。（美聯社）

華爾街日報獨家報導，根據眾院能源和商業委員會從衛生部取得的資料，中國研究人員2019年12月便找出並註記導致新冠疫情的病毒，時間則在北京向國際社會透露具有致命威脅的新冠病毒細節兩周之前。報導指出，國會調查人員的發現，再度引發各界質疑中國在疫情爆發初期的關鍵時刻是否早就知情。

2019.12.28中方傳基因序列給美資料庫

根據眾院委員會取得資料，一名在北京的中國研究員2019年12月28日將病毒結構幾乎完整的基因序列上傳到美國政府經營的資料庫，當時中國官員對武漢發生肺炎傳染病的官方說法為「原因不明」，後來被認為是疫情源頭的華南海鮮市場則還沒有關閉。

2020.1.11北京才向WHO通報病毒序列

美國政府整理的疫情發生時程表顯示，中國是在2020年1月11日向世界衛生組織(WHO)通報病毒序列。

報導指出，最新曝光的訊息雖然沒能釐清新冠疫情到底是來自動物傳染或實驗室外洩，卻可看出國際社會直到現在對於新冠病毒的起源始終沒有掌握全貌。

專家：2周時間 全球原可更快掌握

據美方掌握資料，中國曾在向世界公布新冠疫情之前的兩周，已掌握了這個新病毒，可惜未...
據美方掌握資料，中國曾在向世界公布新冠疫情之前的兩周，已掌握了這個新病毒，可惜未及時揭露。圖為2020年在中國武漢的醫院裡，醫師探視新冠病人。（美聯社）

專家指出，從中國研究員上傳資料到中國通報世衛組織的兩周時間，其實全球醫療界可以更快掌握新冠病毒的傳染方式、研發具有防禦效果的藥品，同時展開疫苗研發。2019年底，全球各國政府及科學家都忙著與時間賽跑，希望能了解帶有神秘色彩的新冠疫情，定名為Covid-19的病毒後來導致全球數百萬人喪生，感染人數則更多。

曾經查閱國會調查報告的西雅圖賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)病毒學者布魯姆(Jesse Bloom)說，這份調查報告凸顯了對於中國政府公布訊息的準確性必須提高警覺的重要性。布魯姆指出：「重要的是，我們必須謹記，我們所知真的非常有限。」

2019年向美國提交新冠病毒序列的中國醫學科學院研究人員任麗麗。（取自CACMS...
2019年向美國提交新冠病毒序列的中國醫學科學院研究人員任麗麗。（取自CACMS）

報導指出，將新冠病毒基音序列上傳到美國資料庫的研究員為病原生物學研究所(Institute of Pathogen Biology)博士任麗麗(Lili Ren)。原生物學研究所是國營的中學醫學院旗下單位。

衛生部助理部長艾格林(Melanie Egorin)上周致函委員會說，任麗麗是上傳資料到國家衛生研究院(NIH)運作的基因資料庫GenBank。

中方：中國疫情防控 經得起歷史檢驗

中國駐美大使館發言人堅稱，中國的疫情防控政策科學、有效，符合中國國情，「經得起歷史檢驗」。

疫情 眾院 世衛

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