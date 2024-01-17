風雪來襲 紐約、賓州打破逾700天「貧雪」紀錄
紐約市16日出現近兩年來單日最大降雪量，雖然總積雪不到兩吋，但已打破紐約市最長的701天無顯著積雪紀錄；無獨有偶，賓州費城也打破715天無顯著降雪的紀錄；但反觀美國其他地區既白又凍、停電停課，且傳出與惡劣天氣相關的傷亡。
紐約市 雪花將轉為凍雨
國家氣象局表示，截至16日下午1時，紐約中央公園當天積雪1.4吋，但皚皚白雪並未持久，雪花不久後轉為凍雨。
紐約市此次小雪打破連續701天無顯著積雪的紀錄，此數據在紐約市以中央公園單日至少降雪一吋來衡量。
此次降雪始於15日晚，午夜前降雪 0.4吋，16日早上積雪1.2吋；氣象局表示，不會再降雪，紐約市所有街坊的降雪量都未逾兩吋。
近期無雪紀錄始於約兩年前，2022年2月13日中央公園降雪1.6吋；氣象學者托馬西尼(James Tomasini)表示，此次降雪刷新紐約市此前400天無顯著降雪的紀錄，該紀錄於1998年3月21日結束，當時維持了數十年。
托馬西尼解釋說，此次降雪是15日由南部上升的低壓系統帶來，低壓16日下午離開北卡羅來納州和南卡州海岸，通過紐約市北部和東部。
中央公園整個冬季的降雪量通常約24吋，但去年冬季只降下2.3吋積雪，創下1869年有紀錄以來最低雪量。
2023年的降雪大部分大多數在2月27日、28日降下，那場風暴共降雪近兩吋，但單日降雪量不到一吋，未能改寫紀錄。
各地低溫 3州10萬戶停電
除紐約市外，賓州費城國際機場凌晨積雪1.5吋，打破費城715天無顯著降雪的紀錄；費城各地16日累積降雪三吋到四吋，刷新2022年1月29日以來無顯著降雪的紀錄，當年積雪近六吋。
紐約與費城刷新降雪紀錄，但美國其他地區氣溫低到停課、停電、凍死人的地步。國家氣象局表示，俄勒岡州、德州和路易斯安納州周末起的寒流導致10萬多住戶和商家停電。
波特蘭、芝加哥、底特律、丹佛、達拉斯、休士頓、田納西州曼菲斯、華盛頓特區和東北部多數學校停課，華府聯邦政府辦公室也因積雪兩吋而關閉。
這陣寒流暴風影響飛機航班、美足賽事和愛阿華州共和黨黨團會議(初選)，波特蘭與密爾瓦基傳出與天氣相關的死傷。
波特蘭有兩人失溫，一男在家被倒樹壓死，一女因倒木壓車引發火災而亡；在威斯康辛州密爾瓦基市也有三位遊民失溫身亡。
露營受困 學生平安獲救
肯塔基州鮑爾郡搜救隊說，州警15日派直升機到紅河谷地區法院岩頂，救出四名露營受困的大學生，「這是該區史上最艱鉅的任務」，所幸受凍學生全數平安獲救。
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