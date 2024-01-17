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風雪來襲 紐約、賓州打破逾700天「貧雪」紀錄

記者張聲肇、編譯陳韻涵／綜合報導
這波風雪已讓多個地區停課、停電，甚至有人喪生。圖為工人在紐約時報廣場前鏟除積雪。（路透）
這波風雪已讓多個地區停課、停電，甚至有人喪生。圖為工人在紐約時報廣場前鏟除積雪。（路透）

紐約市16日出現近兩年來單日最大降雪量，雖然總積雪不到兩吋，但已打破紐約市最長的701天無顯著積雪紀錄；無獨有偶，賓州費城也打破715天無顯著降雪的紀錄；但反觀美國其他地區既白又凍、停電停課，且傳出與惡劣天氣相關的傷亡。

紐約市 雪花將轉為凍雨

紐約中央公園積雪已超過2呎，突破紐約連續701天單日下雪不超過2呎的紀錄。圖為民...
紐約中央公園積雪已超過2呎，突破紐約連續701天單日下雪不超過2呎的紀錄。圖為民眾在中央公園玩滑雪板。（美聯社）

>大雪籠罩美國多數地區，不僅影響交通，運動賽事也受牽連。照片為位於紐約州的高點球...
>大雪籠罩美國多數地區，不僅影響交通，運動賽事也受牽連。照片為位於紐約州的高點球場，因大雪推遲了NFL的比賽。（美聯社）

國家氣象局表示，截至16日下午1時，紐約中央公園當天積雪1.4吋，但皚皚白雪並未持久，雪花不久後轉為凍雨。

紐約市此次小雪打破連續701天無顯著積雪的紀錄，此數據在紐約市以中央公園單日至少降雪一吋來衡量。

此次降雪始於15日晚，午夜前降雪 0.4吋，16日早上積雪1.2吋；氣象局表示，不會再降雪，紐約市所有街坊的降雪量都未逾兩吋。

近期無雪紀錄始於約兩年前，2022年2月13日中央公園降雪1.6吋；氣象學者托馬西尼(James Tomasini)表示，此次降雪刷新紐約市此前400天無顯著降雪的紀錄，該紀錄於1998年3月21日結束，當時維持了數十年。

托馬西尼解釋說，此次降雪是15日由南部上升的低壓系統帶來，低壓16日下午離開北卡羅來納州和南卡州海岸，通過紐約市北部和東部。

中央公園整個冬季的降雪量通常約24吋，但去年冬季只降下2.3吋積雪，創下1869年有紀錄以來最低雪量。

2023年的降雪大部分大多數在2月27日、28日降下，那場風暴共降雪近兩吋，但單日降雪量不到一吋，未能改寫紀錄。

各地低溫 3州10萬戶停電

來自北極的極地氣旋持續影響美國各州，積雪數呎，並傳出部分災情。圖為汽車在田納西州...
來自北極的極地氣旋持續影響美國各州，積雪數呎，並傳出部分災情。圖為汽車在田納西州結冰的公路上行駛。(美聯社)

來自北極的極地氣旋持續影響美國各州，積雪數呎，並傳出部分災情。圖為兒童在國會山莊...
來自北極的極地氣旋持續影響美國各州，積雪數呎，並傳出部分災情。圖為兒童在國會山莊前玩雪。(美聯社)

除紐約市外，賓州費城國際機場凌晨積雪1.5吋，打破費城715天無顯著降雪的紀錄；費城各地16日累積降雪三吋到四吋，刷新2022年1月29日以來無顯著降雪的紀錄，當年積雪近六吋。

紐約與費城刷新降雪紀錄，但美國其他地區氣溫低到停課、停電、凍死人的地步。國家氣象局表示，俄勒岡州、德州和路易斯安納州周末起的寒流導致10萬多住戶和商家停電。

波特蘭、芝加哥、底特律、丹佛、達拉斯、休士頓、田納西州曼菲斯、華盛頓特區和東北部多數學校停課，華府聯邦政府辦公室也因積雪兩吋而關閉。

這陣寒流暴風影響飛機航班、美足賽事和愛阿華州共和黨黨團會議(初選)，波特蘭與密爾瓦基傳出與天氣相關的死傷。

波特蘭有兩人失溫，一男在家被倒樹壓死，一女因倒木壓車引發火災而亡；在威斯康辛州密爾瓦基市也有三位遊民失溫身亡。

露營受困 學生平安獲救

肯塔基州鮑爾郡搜救隊說，州警15日派直升機到紅河谷地區法院岩頂，救出四名露營受困的大學生，「這是該區史上最艱鉅的任務」，所幸受凍學生全數平安獲救。

來自北極的極地氣旋持續影響美國各州，積雪數呎，並傳出部分災情。圖為一名婦走在伊利...
來自北極的極地氣旋持續影響美國各州，積雪數呎，並傳出部分災情。圖為一名婦走在伊利諾州街頭。(美聯社)

紐約市 費城 中央公園

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