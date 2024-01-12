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伊朗扣押曾遭美國制裁油輪 地區緊張局勢升級？

編譯盧炯燊／綜合11日電
被伊朗海軍扣押的油輪聖尼可拉斯號(St Nikolas)號由希臘營運，當時載有伊拉克原油正前往土耳其。(路透)
被伊朗海軍扣押的油輪聖尼可拉斯號(St Nikolas)號由希臘營運，當時載有伊拉克原油正前往土耳其。(路透)

伊朗海軍11日在阿曼(Oman)沿海扣押了一艘被視為伊朗與美國制裁爭端風眼的油輪，由於伊朗支持的葉門青年軍運動，對紅海商船發動一系列襲擊以示支持哈瑪斯，因此扣押油輪事件勢將令地區緊張局勢進一步升級。

伊朗海軍聲稱是根據司法命令，11日在阿曼灣水域扣押掛有馬紹爾群島(Marshall Islands)旗幟，由希臘營運的聖尼可拉斯號(St Nikolas)號，當時載有伊拉克原油正前往土耳其。

這艘油輪原名蘇伊士拉詹號(Suez Rajan)號，去年在運送伊朗原油時遭美國扣押。當時美國指伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)試圖走私伊朗石油前往中國，違反美國的制裁。承租該油輪運載伊朗原油的公司承認控罪，除罰款外，原油亦遭沒收。

伊朗海軍的聲明指，美國去年「盜取」伊朗的石油後，它根據法庭命令扣留聖尼可拉斯號，並正駛往伊朗港口。

油輪營運公司、總部位於希臘的帝國航運(Empire Navigation)表示已與油輪失去聯絡。據報船上共有19名船員，包括一名希臘人與18位菲律賓人，載有14.5萬噸石油從伊拉克運往土耳其。

伊朗駐聯合代表團發言人表示，伊朗軍隊扣押油輪並不構成脅持，相反這是一項得到法院命令批准的合法行為，是對伊朗石油被盜的回應。

由英國軍方運作的英國海事貿易行動辦公室(UKMTO)表示，事發於當地11日上午7時30分左右，聖尼可拉斯號在阿曼的蘇哈爾(Sohar)附近，遭四到五名未經授權的人登船，他們穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩。他們改變航線，船隻正前往伊朗港口賈斯克(Bandar-e Jask)。

由於伊朗支持的青年軍運動持續襲擊途經紅海的商船，以報復以色列在加薩攻打哈瑪斯，伊朗今次扣押油輪的舉動，讓人擔憂紅海航運風險，蔓延到另一條重要貿易航線波斯灣。

剛結束中東斡旋的美國國務卿布林肯11日在開羅向記者說，他不認為衝突正在升級，儘管存在一些危險熱點，但美方正試圖逐一解決。但分析認為，最新的事件表明，布林肯的斡旋未能實現緩和以哈戰爭以避免緊張局勢升級的目標。

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