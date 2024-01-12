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防長奧斯丁瞞病不報 督察長要查

編譯廖振堯／綜合11日電
國防部長奧斯丁兩度入院都瞞報病情，未通知白宮；國防部11日宣布，督察長將調查。（路透）
國防部長奧斯丁兩度入院都瞞報病情，未通知白宮；國防部11日宣布，督察長將調查。（路透）

國防部奧斯丁(Lloyd Austin)去年12月22日因前列腺癌祕密接受全身麻醉手術，職務暫由副部長凱西‧希克斯(Kathy Hicks)代理；手術幾日後，奧斯丁在今年元旦因感染併發症之強烈疼痛而再度入院，1月2日又將職權移交給希克斯，但並未告知正在住院、亦未通知白宮；國防部11日宣布，督察長將調查奧斯丁一連串瞞報病情及移轉職權的行為。

今日美國(USA Today)報導，國防部副督察長凱爾西(Reishia Kelsey)11日聲明稱，督察長調查將評估國防部的「政策和程序是否足以確保及時和適當的通知，以及高階領導因病或其他原因而缺席的必要情況時，是否能有效地交接權力」。

奧斯丁1日住進華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Army Medical Center)後，醫生將他送入加護病房且待了四天。

奧斯丁的幕僚長凱莉‧馬格薩曼(Kelly Magsamen)8日宣布，將立即審查1月1日至5日這五天中的各項決策過程，包括希克斯被通知暫代職權時採取的程序、如何判斷國防部長是否無法履行職責的程序等等，同時也要求奧斯丁移交職權時應通知國防部高階官員和白宮。

國防部發言人萊德(Pat Ryder)10日於國防部網站的新聞稿稱，奧斯丁目前仍在華特里德國家軍事醫學中心住院，但狀況良好，仍與高階幕僚保持聯繫、能完整使用安全通訊功能，並繼續監控國防部在全球的日常運作。

奧斯丁當天亦聽取中央司令部司令庫里拉(Michael Kurilla)和參謀首長聯席會議主席布朗(CQ Brown)的最新行動情況匯報。萊德補充，目前還不確定奧斯丁出院的具體日期，將每日更新現況。

國防部 奧斯丁 希克斯

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