中國人走線形成「地下產業鏈」 頂級服務要價2萬元

有線電視新聞網(CNN)報導，中國走線來美的人數再創紀錄，甚至有一個人收費2萬元的頂級服務，儼然完整的產業鏈。（路透）

近年從美墨邊境 非法入境的中國公民人數持續增加，如今已有「走線」(walking route)地下產業專門協助中國無證客 闖關，提供價格不同的套裝服務，最便宜但風險最高的自助式方案收費3000元至5000元，基本包裹方案9000元至1萬2000元之間，直接繞過險惡叢林的頂級包裹方案要價2萬起跳，內容包括代辦墨西哥簽證 或日本多次簽證，並且安排抵達美墨邊境的機票、交通、旅館等。

有線電視新聞網(CNN) 8日報導，根據聯邦統計，2023年1月到11月間，美墨邊境遭查緝中國籍公民有3萬1000多人。相較之下，過去10年裡，平均每年在美墨邊境遭查緝的中國公民約1500人。

絕大多數中國無證客入境美國之後便提出庇護申請，但這條在美國展開新生活的管道，預料很快恐遭限縮，未來幾周國會就將針對解決邊境入境潮危機展開移民政策改革辯論。

CNN報導，中國無證客人數逐漸增加之際，開始出現協助中國公民闖關的產業鏈以及社群媒體帳號。許多中國公民選擇的闖關路線是從厄瓜多首都基多(Quito)出發。

厄瓜多政府統計，2022年裡約有1萬3000名中國公民入境，2023年1月到11月間則有4萬5000多名中國公民入境。持有中國護照者進入厄瓜多並不需要簽證。

走線地下產業可以派人在基多機場接機，安排中國公民下榻於華人經營的旅店，從厄瓜多一路向北前往美墨邊境的陸路之行，嚮導與其他服務都成為賺錢工具。

報導指出，在厄國某個公車站的售票窗口，可以看到貼有寫著中文「哥倫比亞邊境」的紙條，可見厄瓜多在中國無證客闖關之旅途中的熱門程度。為穿越叢林提供疫苗接種服務的一家當地醫院，護士則為表格填寫隨身準備著中文翻譯。

CNN報導，對於闖關美墨邊境，較有錢的中國公民可以透過走線產業鏈讓行程變得略為輕鬆。

收費3000元至5000元的自助式方案：闖關者必須自己做功課並安排行程，依照網路上的教戰手冊行動，花錢聘請當地嚮導帶領穿越雨林。缺點在於風險較高，耗時較長。

9000元至1萬2000元之間的基本包裹方案：闖關者為不同項目分別付費，例如交通、嚮導等。可以搭船或搭飛機避開徒步穿越叢林。

2萬起跳的頂級包裹方案：一路抵達美墨邊境的機票、交通、旅館全部包括在內，協助闖關者在基多申請墨西哥簽證，行程安排也直接繞過叢林。