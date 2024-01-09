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CBP詢問中國移民40問題減至5題 恐現國安漏洞

編譯陳韻涵／綜合8日電
CBP調降針對中國移民的問題由40題減至5題，專家警告這有國安風險。（路透）
CBP調降針對中國移民的問題由40題減至5題，專家警告這有國安風險。（路透）

聯邦海關與邊境保護局(CBP)考量移民案件激增，大幅減化中國籍庇護尋求者的檢查程序，但專家和國會議員警告，此舉恐出現國安漏洞。

「每日傳訊」(Daily Caller)依據CBP內部電郵資料報導，去年第一季通過美國邊境的中國人數增，CBP為加快作業程序，把詢問中國籍移民的40個問題刪減至五題。

專家告訴「紐約郵報」，CBP有必要加速作業流程，但也可能不慎庇護了有心人士。

智庫蘭德公司(RAND)中國問題專家何天睦(Timothy Heath)說：「這項舉措反映中國移民激增癱瘓美國移民管制系統的事實，讓當局需要加速作業，但任何簡化都帶有疏漏風險。」

眾院中國共產黨戰略競爭特設委員會日前發布聲明表示，簡化問題「無法接受」且威脅國安；聲明中說，「美國人不希望方便美國的主要對手走私芬太尼(fentanyl)或縱放數千人非法入境，拜登總統需要確保邊境安全。」

邊境巡邏隊(border patrol)數據顯示，2023年1月到11月處理的中國移民人數比2022年同期增加超過一倍。隨著移民增加，CBP經手的庇護申請業務也變多。

「每日傳訊」報導，先前被拘留的中國無證客會被詢問是否支付人口走私集團偷渡費用，目前當局詢問無證客的五個問題也與潛在的共產黨威脅有關。

而儘管兵役及與共產黨的潛在關係都是明顯的紅旗，但其他問題也可用以識別威脅。

CBP電郵資料指出，若移民通報曾就讀特定學校，執法人員便會特別留意，這類學校可能與國安威脅有關，或攸關科學、技術、醫療、財政或政府部門。

此外，CBP指示職員若經手的移民出生在新疆也要特別留意，北京當局近年來不人道對待數百萬名維吾爾族人。

中國籍庇護尋求者的回答若引發當局關切，則會通報CBP的「戰術恐怖主義反應小組」(TTRT)進一步深度訪談，其他人則會順利進入下一階段。

報導指出，尚不清楚有多少中國籍移民受到CBP簡化業務的影響，但近幾個月入境的中國移民已大幅增加。

移民 CBP 庇護

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