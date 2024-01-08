選戰幕後╱輕敵？拜登被指太「佛系」歐巴馬出手

前總統歐巴馬(右)擔心拜登選情，出手積極相助。(美聯社)

Axios新聞網站報導，消息人士透露，不少民主黨 高層提出警告說，拜登 總統與競選團隊面對前總統川普的挑戰威脅，顯得過於自信、輕敵，選舉策略也相當乏味。

華盛頓郵報日前報導，前總統歐巴馬 年底假期之前曾與拜登共進午餐，建議拜登調整選戰策略，考慮把運作團隊移到外部，如同歐巴馬2012年選舉在芝加哥成立連任競選團隊一樣，不再局限於只由白宮幕僚主導。歐巴馬建議拜登徵詢先前歐巴馬競選團隊助理的意見。

2012年為歐巴馬連任選舉操盤成功的競選團隊總幹事麥西納(Jim Messina)對Axios新聞網站表示，顯然有人希望促使拜登競選團隊振作起來、好好行動。麥西納雖然常常勸告民主黨人不要杞人憂天，但他表示：「如果出面講話的人是歐巴馬，就很難說是杞人憂天了。」

對於2024年大選與川普再度交手，拜登競選團隊向來展現帶有冷靜的高度自信。不管是白宮幕僚或德拉瓦州威明頓(Wilmington)競選總部團隊，對外界傳達的訊息重點都是：「一切沒問題，保證妥當。」

然而，看在許多民主黨高層眼裡，則又另當別論。民主黨高層憂心拜登的政治機器一直沒能在談笑用兵與冒然輕敵的兩個極端之間找到平衡點，選舉策略「禪式」風格太濃。

曾任歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策略專家艾哲洛(David Axelrod)說，拜登確有贏面，但不可掉以輕心。艾哲洛分析，拜登競選團隊內部充滿樂觀，反映出拜登上次大選從不被看好到締造逆轉勝，已在幕僚之間建立信念，認為這次選舉將像上一次一樣，船到橋頭自然直，取得最後勝利。

艾哲洛說，川普的挑戰威脅極大，民主黨陣營這回其實普遍感到焦慮。

報導指出，民主黨高層人士說，拜登競選團隊應該針對川普可能勝選展現更多迫切感。一名拜登重要朋友便說：「如果你在電視猛打廣告，結果民調反而直直落，那就很嚴重了。」

2023年底，蓋洛普民調(Gallup)拜登施政滿意僅39%。