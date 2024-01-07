搭飛機如何自保？專家：穿好鞋 在座位上必繫安全帶

今日美國(USA Today)報導，阿拉斯加航空公司一架波音737 Max 9客機5日發生窗戶脫落事件後，專家提醒搭機民眾應注意事項，以及遇到航班停飛時，乘客有哪些權益。

乘客可從事故中學到什麼?

若民眾將於近期內遠行，必須確認是否搭乘波音737 Max 9機型，佛羅里達理工學院(Florida Institute of Technology)航空學學院講師馬奎斯特(Shem Malmquist)表示：「我會考 慮是否能夠換班機，想辦法搭乘稍晚的航班，在我看來是合理的事。」

無論何時，旅客都應該學會在搭乘飛機時繫牢安全帶，馬奎斯特說：「我坐下時從來不會不繫安全帶，更有可能的情況是，你會因為某些意料之外的原因遇到亂流，然後飛向天花板，這種情況也有可能發生。」

他也建議在起飛和降落時確保穿上鞋子，如果要迅速撤離，「你可不會想要不穿鞋在路面上跑，可能會有玻璃，誰知道還會有什麼物品？」

當航空公司停飛某一機型時，乘客有哪些權益？

根據聯邦運輸部(U.S. Department of Transportation)航空消費者網站的消息，阿拉斯加航空承諾為受到「可控制」因素取消航班影響的乘客提供幾項補救措施，包括為旅客重新預訂該公司航班或合作航空公司的航班，不額外加收費用。

如果航班取消導致旅客等待新航班的時間超過三小時，阿拉斯加航空將提供餐點、餐費現金或餐券；若受到過夜航班取消影響，乘客還可以獲得阿拉斯加航空提供的飯店住宿以及往返飯店的交通服務。

如果航班取消導致旅客等待超過原定起飛時間三個小時以上的時間，旅客可獲得積分、旅行券或飛行常客里程數。

但根據運輸部網站，如果航班取消導致乘客在起飛時間後等待超過三小時，乘客將無法獲得阿拉斯加航空的賠償。