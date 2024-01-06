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路透：美穩定對中關係 因台灣大選有變數

編譯盧炯燊／綜合5日電

台灣下周將舉行的中華民國總統選舉，無論誰當選都會給華盛頓帶來挑戰：民進黨賴清德若勝出，肯定會加劇與對岸的緊張關係；國民黨侯友宜若獲勝，則會影響華府防衛台灣的政策；路透5日分析認為，台灣這次選舉將使拜登政府穩定與中方關係的目標出現變數。

美方官員在台灣問題上一直小心謹慎，避免看起來是在引導及干預台灣的民主進程。

美國駐北京大使伯恩斯(Nicholas Burns)上月表明態度說，「強烈期望及希望(台灣)今次選舉，不會受到各方的恐嚇、脅迫或干預。美國沒有、也不會介入選舉」。

話雖如此，過去的事實證明，美國要與台灣選舉分割是很困難的。

賴清德與侯友宜都表示只有自己才能維護和平，同時承諾加強台灣的防禦。儘管華府表示不支持台灣獨立，但華府也擔心侯友宜若勝出，可能會破壞美國加強台灣軍事威懾的努力。

史丹福大學胡佛研究所專家卡里斯坦普曼(Kharis Templeman)認為，華府對於哪位候選人最符合美國利益一直存在分歧。國務院發言人表示，無論哪個政黨執政，美國對台灣的政策都將保持不變，同時期待與任何當選人合作。

但美國在台協會(AIT)台北辦事處前處長包道格(Douglas Paal)指出，「華府官員嘴上說是保持中立的，然而他們的肢體語言已反映在整體對中國政策聲明裡，表明是支持他們所了解的民進黨，而不是不確定的國民黨」。

他又說，在美國方面，同時應對(以色列與哈瑪斯)的加薩戰爭及俄烏戰爭，能力顯然捉襟見肘，加上國內對未來的方向爭論不休，因此對華盛頓許多人來說，維持現狀是更好的。

然而美方官員也正準備迎接無論誰當選之後，中國在軍事、經濟和外交上加大對台灣的壓力。

華府一名高級官員說，在這個緊張局勢持續加劇的時期，(美中)要有明確的溝通渠道，並重申和平、穩定及維持現狀的重要性。

華府 侯友宜 賴清德

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