熊貓年底前返回加州 王毅：美中合作不再是可有可無的選項

中共政治局委員兼中國外交部長王毅5日在北京參加紀念中美建交45周年的活動上表示，「中美合作對兩國乃至世界來說，不是可有可無的選答題，而是必須認真解決的必答題」。(路透)

中國外交部長王毅 5日表示，美中兩國合作不再是選擇性的，而是十分必要的，他還呼籲兩國關係健康發展。

兼任中共政治局委員的王毅當天在北京參加紀念中美建交45周年的活動上表示，在目前的國際形勢下，美中的共同利益比以往時候更多，合作的必要性也更強了。

他並提到，中美兩軍已經恢復溝通對話，也公布中方優化在美申請來華簽證安排，同時準備大熊貓在今年內重返美國加州。

王毅說：「中美合作對兩國乃至世界來說，不是可有可無的選答題，而是必須認真解決的必答題。」他說，中美合作是最正確的選擇，中國無意謀求霸權，願意在相互尊重的基礎上構建穩定、健康和持續的中美關係。

他呼籲雙方繼續充分用好兩國之間已經恢復的各項機制，「盡快把溝通的橋梁搭起來，把合作的道路鋪起來。」王毅呼籲在外交、經濟、金融、商業和農業方面進行合作。

在這位中國外長發表帶有和解性的言論之際，美中兩大國間關係剛剛度過了緊張的一年。2023年初，中國間諜氣球 被發現飛越美國領空，導致美國務卿布林肯(Antony Blinken)對中國的訪問延遲。該氣球最終被擊落。

中國與俄羅斯的關係、對台灣的持續威脅、南中國海領土爭端以及公平貿易的問題也阻礙了北京與華盛頓之間的關係。

美中關係在2023年底有一定程度上的解凍，中國國家主席習近平與拜登 總統在舊金山亞太經合組織會議期間舉行了場邊會晤。拜登政府官員隨後很快與中國同行會談。

習近平和拜登本周早些時候互致新年問候，兩位領導人都提及了建交45周年。

美國駐華使館臨時代辦米德偉代表美方對美中建交45周年致賀，表示美方願落實兩國元首達成的共識，推動美中關係穩定發展。