誰在淫魔艾普斯坦「客戶名單」上？社媒假消息瘋傳

聯邦檢察官Audrey Strauss起訴艾普斯坦女友季絲蘭．麥斯威爾，認為她在艾普斯坦仲介賣淫過程中扮演重要角色。（路透）

「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前數百頁封存文件，獲法官准許解密之後3日開始公布，外界好奇有哪些知名人物捲入性醜聞；過去幾周，社群媒體繪聲繪影流傳艾普斯坦的客戶名單與犯罪共謀，但美聯社報導，事實上並沒有所謂名單的存在，某些人士的名字出現在檔案裡，也不是因為有不可告人之事。

美聯社報導，先前被法院密封的艾普斯坦訴訟檔案裡，絕大多數出現的人名都不是因為面臨犯罪起訴，而是因為在其他法律程序或新聞報導當中曾被提及，但網路則充斥各式各樣的假消息，有網友聲稱深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)出現在檔案裡，紐約噴射機隊(New York Jets)四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)2日在ESPN體育新聞網「麥克菲秀」(The Pat McAfee Show)裡還拿來開玩笑。

艾普斯坦遭控向14歲少女買春，2005年在佛州棕櫚灘(Palm Beach)被捕，2008年認罪後服刑13個月。

大約250頁解密文件來自受害者維吉妮亞‧裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)2015年對艾普斯坦提告民事訴訟。模特兒經紀人布魯奈爾(Jean Luc Brunel)的名字出現在文件裡，布魯奈爾遭控強暴未成年少女，2022年在巴黎牢裡自殺。裘弗利指控曾遭布魯奈爾性虐待。

艾普斯坦被定罪後，某些名人逐漸疏遠，例如前總統柯林頓 及川普 。2019年，艾普斯坦被紐約聯邦檢察官以仲介賣淫罪名起訴，等候開庭時在獄中自殺。艾普斯坦女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)也因招攬未成年少女賣淫而遭起訴，2021年被定罪，判處20年有期徒刑。

柯林頓與川普名字出現在檔案裡，則是因為裘弗利在庭訊中被麥斯威爾律師問到新聞報導內容是否正確。