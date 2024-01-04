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田州共和黨參議員籲國會施壓FBI 取得艾普斯坦犯罪紀錄

編譯盧炯燊／綜合3日電
艾普斯坦擁有位於紐約曼哈頓上東城的高檔公寓，用來招待達官貴人與社會名流，提供性服務。(美聯社)
艾普斯坦擁有位於紐約曼哈頓上東城的高檔公寓，用來招待達官貴人與社會名流，提供性服務。(美聯社)

「淫魔」艾普斯坦涉案名人的名字可能曝光，田納西州共和黨籍聯邦參議員瑪莎‧布萊克本(Marsha Blackburn)認為，國會有必要繼續向聯邦調查局(FBI)施壓，取得艾普斯坦案的紀錄、日誌等相關資料。

布萊克本在接受英國「每日郵報」採訪時指出，圍繞紀錄日誌所涉及的並不是「名人」的問題，而是「犯罪行為」的問題。

她說，這份名單只是一個起點，國會還有很多事情可以做，以追究艾普斯坦販賣人口的責任，並為受害者伸張正義，「這只是一步，在我們努力打擊現代人口販賣及性奴行為時，還有很多工作要做。」

布萊克本是參議院司法委員會成員之一，幾個月來一直要求委員會主席、民主黨的德賓(Dick Durbin，伊利諾州)向FBI施加更大壓力，以獲取更多有關「孌童癖及性掠奪者」持續犯罪的信息。

布萊克本強調，國會必須發出更多傳票，包括向FBI發送傳票，以獲得艾普斯坦所有紀錄日誌。她在受訪時說，「有必要取得這些紀錄日誌，也需要傳召聯邦調查局。我們需要得到(淫媒)麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的小黑皮書，這樣就能知道誰參與性交易。」

對於FBI沒有認真看待受害人的指控，局長雷伊(Christopher Wray)上月在聽證會回答布萊克本的質詢時，坦言有一段時間沒有調查此案。

布萊克本在採訪中回應，指「FBI有時間去做政治冒險行動，但卻沒時時間處理販賣婦女和兒童的問題。 那麼我們想看看他們還有什麼。」「他們有影片記錄誰進出艾普斯坦的住所， 這是我們所需要的。」

不過她警告，不要假設所有將被列出的名人和「公眾人物」都有罪。

布萊克本指出，其重點工作是確保艾普斯坦案更加透明，因為許多受害者由於恐懼而從未站出來，因此透明度愈高，就愈能鼓勵受害者站出來。

艾普斯坦 FBI 傳票

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