淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光
原本被法院密封的「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前法院資料，獲法官准許解密後，共有45份法院檔案、累計200多頁文件3日晚公布；這批來自未成年時遭艾普斯坦逼迫賣淫受害婦女維吉妮亞‧裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)2015年的民事訴訟資料中，提到的受害者、艾普斯坦朋友共計百餘人，先前姓名都經塗黑處理以避免身分曝光，改以附帶編號的「無名氏」(J. Doe)為代號，前總統柯林頓(Bill Clinton)、川普(Donald J. Trump)及英國安德魯王子(Prince Andrew)都在檔案裡。
名流互動 沒有性愛名單
艾普斯坦與知名友人之間的關係，大多已被媒體廣泛報導；紐約時報分析，3日公布的法院檔案裡，並沒有社群媒體聲稱艾普斯坦提供未成年少女性服務的「客戶名單」，但讓外界進一步窺知艾普斯坦多年來與權貴人物的互動。
公布資料 未提他人不法
遭到仲介賣淫罪名起訴後，艾普斯坦2019年8月等候開庭時在獄中自殺身亡，享年66歲。紐約時報報導，公布資料裡除了描述艾普斯坦的犯罪事實，並未提及其他任何男士也涉嫌不法。
雖然僅是高中中輟生，艾普斯坦卻打造出6億財富，與政商名流密切往來，人生經歷引起外界好奇。
逼賣淫 曝艾普斯坦罪行
根據3日公布檔案，曾被艾普斯坦強迫賣淫的受害者喬安娜‧舍貝里(Johanna Sjoberg)2016年5月在宣誓證詞中說，2001年至2006年間在艾普斯坦身邊，有次曾聽他說「柯林頓喜歡年輕女生」。
她說，有次搭乘艾普斯坦專機時，臨時改道降落在新澤西州大西洋城(Atlantic City)，當時艾普斯坦說：「太棒了，我們打電話找川普。」她表示，艾普斯坦還建議走訪川普所開的賭場。
舍貝里在證詞中說，第一次被介紹給安德魯王子時，「他就把手放在我的胸部」。
柯林頓並不反對檔案公布
柯林頓曾於2019年發表聲明表示，對於艾普斯坦「令人髮指的犯罪」毫無所悉；柯林頓發言人3日晚間表示，柯林頓並不反對法院檔案公布。
川普與艾普斯坦撇清關係
川普則說，已有多年未與艾普斯坦聯絡，而且「並不喜歡」(was not a fan)艾普斯坦。
紐約南區聯邦地區法院法官普瑞斯卡(Loretta Preska)日前裁定，先前被封存的數百頁艾普斯坦法庭文件1日起開始解密；以「無名氏約翰」及「無名氏珍」(Jane Doe)做為代號的百餘人，真實身分隨之曝光。
繼3日公布的第一批艾普斯坦檔案之後，其他被解密的法院資料也將在未來幾天經訴訟各方委任律師完成進一步確認之後，陸續公布。
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