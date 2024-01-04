淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

原本被法院密封的「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前法院資料，獲法官准許解密後，共有45份法院檔案、累計200多頁文件3日晚公布；這批來自未成年時遭艾普斯坦逼迫賣淫受害婦女維吉妮亞‧裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)2015年的民事訴訟資料中，提到的受害者、艾普斯坦朋友共計百餘人，先前姓名都經塗黑處理以避免身分曝光，改以附帶編號的「無名氏」(J. Doe)為代號，前總統柯林頓 (Bill Clinton)、川普 (Donald J. Trump)及英國安德魯王子(Prince Andrew)都在檔案裡。

名流互動 沒有性愛名單

美屬維京群島的小聖詹姆斯島，是艾普斯坦生前用來招待社會名流的豪宅之一。(路透)

艾普斯坦與知名友人之間的關係，大多已被媒體廣泛報導；紐約時報分析，3日公布的法院檔案裡，並沒有社群媒體聲稱艾普斯坦提供未成年少女性服務的「客戶名單」，但讓外界進一步窺知艾普斯坦多年來與權貴人物的互動。

公布資料 未提他人不法

遭到仲介賣淫罪名起訴後，艾普斯坦2019年8月等候開庭時在獄中自殺身亡，享年66歲。紐約時報報導，公布資料裡除了描述艾普斯坦的犯罪事實，並未提及其他任何男士也涉嫌不法。

雖然僅是高中中輟生，艾普斯坦卻打造出6億財富，與政商名流密切往來，人生經歷引起外界好奇。

逼賣淫 曝艾普斯坦罪行

遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害人維吉妮亞‧裘弗利，2020年7月重申艾普斯場與他女友季絲蘭‧麥斯威爾，誘騙未成年的她賣淫。(美聯社)

根據3日公布檔案，曾被艾普斯坦強迫賣淫的受害者喬安娜‧舍貝里(Johanna Sjoberg)2016年5月在宣誓證詞中說，2001年至2006年間在艾普斯坦身邊，有次曾聽他說「柯林頓喜歡年輕女生」。

她說，有次搭乘艾普斯坦專機時，臨時改道降落在新澤西州大西洋城(Atlantic City)，當時艾普斯坦說：「太棒了，我們打電話找川普。」她表示，艾普斯坦還建議走訪川普所開的賭場。

舍貝里在證詞中說，第一次被介紹給安德魯王子時，「他就把手放在我的胸部」。

柯林頓並不反對檔案公布

前總統柯林頓與艾普斯坦交往頻繁，艾普斯坦曾多次進入白宮，柯林頓也多次搭乘艾普斯坦的私人飛機。柯林頓2019年曾聲明認識艾普斯坦，但早已沒有來往。(美聯社)

柯林頓曾於2019年發表聲明表示，對於艾普斯坦「令人髮指的犯罪」毫無所悉；柯林頓發言人3日晚間表示，柯林頓並不反對法院檔案公布。

川普與艾普斯坦撇清關係

法院陸續公布的檔案，讓曾經與他有過交往的達官顯要，惴惴不安。名字出現在檔案裡的包括前總統川普(右)與英國王室安德魯王子(中)。(美聯社)

川普則說，已有多年未與艾普斯坦聯絡，而且「並不喜歡」(was not a fan)艾普斯坦。

紐約南區聯邦地區法院法官普瑞斯卡(Loretta Preska)日前裁定，先前被封存的數百頁艾普斯坦法庭文件1日起開始解密；以「無名氏約翰」及「無名氏珍」(Jane Doe)做為代號的百餘人，真實身分隨之曝光。