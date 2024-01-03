我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

哈佛校長下台 眾院共和黨團第3號人物慶賀：這剛開始

記者顏伶如／綜合報導
國會眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議主席斯特凡尼克2日慶賀哈佛大學校長蓋伊下台。圖為她在上個月國會舉行的聽證會上曾就反猶太議題逼問蓋伊。(路透)
國會眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議主席斯特凡尼克2日慶賀哈佛大學校長蓋伊下台。圖為她在上個月國會舉行的聽證會上曾就反猶太議題逼問蓋伊。(路透)

身陷反猶太爭議及論文抄襲醜聞的哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)2日辭職，結束六個月又兩天的任期。眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)對於蓋伊下台的結局表示慶賀。

斯特凡尼克發表聲明寫道：「兩人下台了，哈佛其實心知肚明，這個反猶太的剽竊者早就應該被逼下台，堪稱史上任何學院或大學最嚴重的醜聞，這只是開始而已。」

上個月在探討反猶太歧視的國會聽證會上，哈佛大學、賓大、麻省理工學院(MIT)校長都未能對於猶太人遭受種族滅絕發表嚴正譴責，引發輿論高度爭議。賓州大學校長馬季爾(Elizabeth Magill)上個月已請辭。

斯特凡尼克逼問這幾位自由派大學校長，若有人主張要對猶太人展開種族滅絕，是否違反學校的行為準則。她對蓋伊問道，如此言論是否違反哈佛大學的行為準則，構成霸凌或騷擾，「請回答是或不是」。

蓋伊回答：「要看事件來龍去脈(context)而定。」這段發言加上不願譴責反猶太主義，讓蓋伊接到無數通要求下台的電話。

國會聽證會之後，媒體報導傳出蓋伊遭人指控剽竊，本周當中又有六件抄襲案例被踢爆，累計案例將近50例。

蓋伊辭去校長職位之後，仍將繼續擔任哈佛教職員工。

斯特凡尼克在X平台發文寫道：「敬請繼續收看。接下來必須是哈佛董事會成員請辭。」她指出，哈佛董事會成員是協助掩蓋龐大醜聞的共謀，自大傲慢、目空一切的態度令人無法置信，導致哈佛學術聲譽及倫理典範遭受無可彌補的傷害。

共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)說，蓋伊繼續留任哈佛教職人員「並不妥當」。他在X平台(前身為推特)發文寫道，擁抱哈瑪斯(Hamas)恐怖主義且拒絕譴責反猶太主義的人，在所有美國大學裡都不應存在。

猶太 共和黨 哈佛大學

上一則

黎官媒：以色列無人機襲擊黎巴嫩 哈瑪斯領袖被炸死

下一則

拜登、川普嚇選民？選戰大打「恐懼感」

延伸閱讀

「緊張和分裂削弱信任紐帶」蓋伊：辭職符合哈佛最佳利益

「緊張和分裂削弱信任紐帶」蓋伊：辭職符合哈佛最佳利益
華郵分析：川普如何從期中選後聲勢受挫再次稱霸共和黨

華郵分析：川普如何從期中選後聲勢受挫再次稱霸共和黨
聯邦參院34席今年要改選 共和黨有望拿下多數...但有1人很危險

聯邦參院34席今年要改選 共和黨有望拿下多數...但有1人很危險
聯邦眾院34人不連任 民主黨席次陷危機 共和黨贏面大

聯邦眾院34人不連任 民主黨席次陷危機 共和黨贏面大

熱門新聞

特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
17歲中國交換生疑在美遭綁架。（Riverdale警局）

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

2023-12-30 11:49
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國放寬美籍旅客旅遊限制，元旦起不再需要提供回程機票、訂房證明及行程表。圖為深圳羅湖口岸的入境旅客。(新華社)

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

2023-12-31 01:29
中國駐美國大使館29日宣布，明年1月1日起，減少旅遊簽證所需的申請資料。（路透）

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

2023-12-30 02:45

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案