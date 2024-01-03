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員工捲款潛逃 俄勒岡州地方報「尤金周報」停刊

記者張聲肇／綜合報導
俄勒岡州地方報「尤金周報」因員工竊走公司該存到同事退休金帳戶的錢，和該付給印刷廠的7萬元後匿蹤，迫使報社宣布停刊。(美聯社)
俄勒岡州地方報「尤金周報」因員工竊走公司該存到同事退休金帳戶的錢，和該付給印刷廠的7萬元後匿蹤，迫使報社宣布停刊。(美聯社)

俄勒岡州地方報「尤金周報」(The Eugene Weekly)員工把公司該存到同事退休金帳戶的錢，和該付給印刷廠的7萬元拿走後匿蹤，迫使報社宣布停刊。

該報總編輯卡蜜拉‧莫藤森(Camilla Mortensen)2023年最後一天表示，報社突然出現財務問題，只能暫停出刊，全社十名員工聖誕節前就被解雇，莫藤森自己和少數同仁留下當志工，繼續在網路上刊登地方新聞。

1982創刊的尤金周報每周發行3萬份，在屬於俄勒岡州最大城市之一的尤金市及周邊免費贈閱。最近刊登的報導包括新年假期州立公園導遊活動、2020年森林野火災害後居民重建家園的進展、紀念2023年去世的無家可歸者。

莫藤森等人致函讀者，因財務陷入困境，暫停紙本發行，「我們打算努力奮鬥，讓周報活下去」、「情況之糟糕，多數小企業都承受不起，此刻的情況，跟我們過去所面對的不一樣。可是，我們相信本報的使命，我們仍有決心把報紙辦下去」。

尤金市警局已在調查這起捲款潛逃案。調查人員不願說出嫌犯姓名，不過可想而知，是負責財務出納的人；2007年加入該報，2016年升任總編輯的莫藤森說，被指盜用公款的嫌犯已任職超過五年。

她說，嫌犯12月初起就不在辦公室，「不敢相信每天一起工作的人竟然如此」。

近年來，地方報紙紛紛大幅裁員或關門，尤金周報以減少發行頁數、節約成本因應。西北大學新聞傳播學院2023年的報告指出，2005年以後，全美國約有2900家報紙關門大吉，除了將近100家外，停刊的都是周報，很多地方一旦失去地方報，很難再看到有新刊物取而代之。

莫藤森說，新冠疫情前，尤金周報的財務毫無問題。為了復刊，元旦日止，已籌得4萬2000元；目標是籌集15萬元。

俄勒岡州 退休金 聖誕節

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