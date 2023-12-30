顧此失彼？陸戰隊轉型抗中 遭自己人質疑「太過頭」

美軍陸戰隊轉型，為求快速部署，決定捨棄坦克等傳統重型裝備。(路透)

國防部 把中國認定為國家安全首要威脅，為資因應，陸戰隊2020年起便宣布徹底轉型，進行一些裝備汰換，著重於以小編隊在西太平洋跳島以飛彈攻擊中方海軍艦隊，但也引發在日漸失序世界，陸戰隊處理突發威脅準備是否充足的疑慮，例如以哈戰爭以及伊朗 撐腰民兵攻擊美軍及商業航運，有顧此失彼之憂。

華爾街 日報(WSJ)28日報導，陸戰隊按「部隊設計2030」(Force Design 2030)計畫，處理掉坦克、減少其他設備，也減少身為美國因應危機首要戰力、長久奉持的任務，把重點放在中國。

但隨著以哈戰爭爆發，伊朗撐腰部隊在中東地區向美軍、國際商業船運發射飛彈，目前在紅海只有一支陸戰隊特遣隊，跡象顯示，中東任務已強行成為國防部的首要任務。

陸戰隊高層為已做轉變辯護，堅稱更精實但更現代的部隊，足以處理全方位任務，但是在一些資深軍官眼中，陸戰隊的新見解讓他們不安；其中一人更發表機密備忘錄，主張「部隊設計2030」做得太過頭，一些退役陸戰隊將領也持反對意見。

2018到2021年擔任陸戰隊中東地區最高指揮官的退役中將孟迪(Sam Mundy)表示，自己跟其他退役陸戰隊戰士一樣，支持本兵種一些現代化行動，專注於太平洋發生中的威脅，但他也擔心這麼做，影響陸戰隊的全球反應力；中東最新危機，證實這種超精簡帶來的危機。

國防部內有更廣的爭論，要如何平衡其戰略，既反制中國成長中的軍力，又保持彈性因應其他危機，而陸戰隊角色更是爭論的重中之重。國防部六年前就認定，中國是強大的對手，陸戰隊比起其他軍種轉型更大更快，由數十年在伊拉克、阿富汗作戰，變成提防美中大國衝突。

除了拋棄坦克，陸戰隊另除去大多數砲兵戰力，削減步兵編制，不再設置遇河搭橋的單位，還減少其F-35戰鬥機隊及直升機。省下來的近160億元經費用在發展長程反艦飛彈，研發攜帶高爆炸藥、能做偵搜的無人機，以及添增其他戰力。