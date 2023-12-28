拜登政府改變烏克蘭戰略 從擊敗俄羅斯轉為加強終戰談判地位

總統拜登（右）12日在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）舉行聯合記者會。（美聯社）

根據一名美國政府官員與一名派駐華府的歐洲外交官說法，由於美歐對烏克蘭 的援助現已岌岌可危，拜登 政府與歐洲國家官員正默默地轉移重點，從支持烏克蘭全面打敗俄羅斯，變成加強烏方在停戰談判的地位，而這樣的談判很可能意味烏克蘭放棄部分國土。

根據POLITICO Magazine在27日發出的長篇報導，白宮與五角大廈堅稱拜登政府的政策沒有改變，即仍支持烏軍將俄軍完全逐出國境。

不過，兩名知情人士及一名美國政府高層官員證實，美歐官員現正跟烏方官員討論，放棄澤倫斯基總統成效不彰的反攻，將烏軍重新部署到烏東更有力的防禦陣地。

這些官員表示，這項努力還涉及加強防空系統，以及沿著烏克蘭北方跟白俄羅斯 接壤的邊境建立防禦工事、帶刺鋼絲障礙物、反戰車障礙物跟壕溝。除此之外，拜登政府把重點放在迅速恢復烏克蘭的國防工業，提升製造軍火自衛能力。

拜登政府官員日前告訴POLITICO Magazine，此一轉為防禦的戰略，部分目的在提高烏克蘭今後進行談判的立場。

這名未具名的白宮發言人表示，「這一直是我們的主張，讓這場戰爭結束的最終唯一方式就是通過談判，我們希望烏克蘭在時機來臨時擁有最強的一手牌」。

不過，該發言人強調，還沒計畫進行談判，烏軍仍在一些位置處於攻勢，並持續殺傷數千名俄軍，「我們希望他們處於更有力的位置以守住國土，我們並未勸阻他們發動任何新攻勢」。

一位知情美國國會官員表示，關於和談的討論正開始，但因為拜登的「政治風險」，美國政府「不能公開退讓」。