烏軍兩樣情 海戰擊中俄大型戰艦 陸戰卻在烏東大撤退

烏克蘭26日成功擊中俄羅斯在克里米亞的大型登陸艦新切爾卡斯克號，俄國證實一死二傷。（路透）

烏克蘭 與莫斯科黑海艦隊(Black Sea Fleet)交戰數月，26日終於取得重大勝利，在克里米亞 (Crimea)一處港口擊中一艘黑海艦隊兩棲戰艦，然而，烏軍地面作戰卻遭逢挫敗；紐約時報報導，烏克蘭官員證實，為了固守東部城市馬林卡(Marinka)打了一個月的保衛戰，但現在烏軍已經全面撤離。

紐約時報分析，兩個戰場出現不一樣的勝敗結果，凸顯俄烏戰爭這個冬天局勢詭譎，雙方基本上陷入僵局：烏克蘭在克里米亞及黑海的海上作戰頻傳捷報，逼迫俄軍採取守勢，俄羅斯 則在烏東戰場突破烏軍防線而持續挺進。

俄羅斯宣布全面掌控馬林卡的一天之後，烏克蘭最高指揮官、武裝部隊總司令扎盧日內(Valery Zaluzhny)嚴肅說明保衛戰的結果，並以今年5月落入俄軍掌控的東部工業城市巴赫姆特(Bakhmut)淪陷戰役做為比較；馬林卡與巴赫姆特一樣，戰略價值其實有限，但如今卻成了莫斯科可以拿來炫耀的戰績。

烏克蘭空軍25日在社群平台Telegram發文宣布，已於夜間在克里米亞港口費奧多西亞(Feodosia)摧毀俄羅斯大型登陸艦「新切爾卡斯克號」(Novocherkassk)。

俄羅斯國防部長則對俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)說，這艘戰艦遭到巡航導彈攻擊而受損，但未透露船艦是否已經遭到摧毀。

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)指出，這次攻擊在費奧多西亞引起大火，攻擊事件造成一死兩傷。

根據烏克蘭空軍公布的當地居民拍攝現場直擊影片，影像當中出現大規模爆炸及巨大火球，然後冒出大量濃煙，夜空底下有著熊熊烈火。

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克(Mykola Oleshchuk)在Telegram發文發出：「俄羅斯艦隊規模如今變得愈來愈小。」

烏軍摧毀「新切爾卡斯克號」之前才宣布，三天內連續擊落五架俄羅斯戰機。專家指出，這波轟炸機遭擊落是俄烏戰爭開打以來，單周之內俄軍最慘重損失，在前線地區幾處熱點陷入苦戰的烏軍得以略為減輕壓力。