土耳其國會外委會 同意瑞典加入北約
土耳其國會外交委員會26日同意讓瑞典加入北約組織，待國會全院通過後，跨大西洋兩岸的軍事同盟將增加一個北歐國家，但土國國會何時處理這問題，目前尚無時間表。芬蘭已加入北約。
美聯社報導，土耳其遲遲不願接納瑞典為北約成員，主要因為不滿瑞典對庫德族民兵太寬容，也對2016年土國政變失敗團體的成員太禮遇。土耳其把這兩個組織都當作國安威脅。
土國國會外委會上個月開始討論瑞典加入北約，但執政黨委員臨時動議暫緩，理由是政府和瑞典之間的談判還不夠成熟。26日恢復討論，多數委員贊成讓瑞典加入北約。
委員會投票前，副外長艾克卡帕(Burak Akcapar)說，瑞典同意解除對土耳其的軍售限制，也答應將反恐法律修訂成「五、六年前完全沒人想像得到」的樣貌。
他說，要瑞典當局立即「全部滿足我們的要求」並不現實，這個過程需長期不懈的努力，政府會密切監視瑞典兌現諾言的進展。
瑞典外長在社媒X(前推特)上對土國國會外委會的決定表示歡迎，「下一步就是國會全院投票，我們期盼成為北約組織的一員。」
北約秘書長史托騰伯格也歡迎此一進展，希望土耳其和匈牙利「儘快」批准瑞典入會事，讓北大西洋公約組織更加強大。
匈牙利阻撓瑞典入會案，理由是不滿瑞典政治人物對匈牙利的民主現況「漫天撒謊」。
土耳其總統厄多安本來要美國國會批准銷售40架F-16戰鬥機及空軍現代化軟體，交換土國核准瑞典加入北約，也希望加拿大等北約成員國解除對土國的軍備禁運。白宮同意戰鬥機軍售案，但美國國會有反對之聲。
俄國2022年2月入侵烏克蘭，促使芬蘭和瑞典放棄「中立」立場，尋求北約的軍事保護傘。芬蘭於今年4月成為北約第31個會員國。土耳其是最後一個批准芬蘭加入的會員國。北約全體會員需一致同意，才能接納新會員。
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