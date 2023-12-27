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反擊美制裁 中國凍結1美企2美人資產

中國新聞組／北京26日電

中國外交部26日宣布，針對美國日前以新疆人權問題制裁兩名中國官員和三家中國企業，中方將對一家美國機構和兩名美國人採取反制措施，包括禁止入境及凍結在中國境內的資產。

北京青年報報導，中國外交部26日下午舉行例行記者會。有記者提問，近日美方發布涉疆年度人權報告，對兩名中國官員和三家中國企業實施制裁。中方表示將採取堅決反制措施，能否介紹中方的具體反制措施？

中國外交部發言人毛寧表示，美方再次炮製散布涉疆虛假敘事，以所謂新疆人權問題為藉口對中方官員和企業實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重抹黑中方形象，嚴重損害中方有關官員和企業的合法權益。中方對此堅決反對、予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧宣布，根據「中華人民共和國反外國制裁法」，中方將對長期搜集涉疆敏感訊息、為美方涉疆非法制裁提供依據的美國情報數據公司卡隆(Kharon)等1家機構；對卡隆公司調查主任許勐(Edmund Xu)、前美國高級國防研究中心(C4ADS)研究員莫格雷特(Nicole Morgret)等兩人採取反制措施。

她表示，中方禁止上述兩人入境中國(包括大陸和香港、澳門特區)，凍結上述公司和個人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

毛寧表示，中方再次敦促美方停止對中國的污蔑抹黑，撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁，停止實施「防止維吾爾人強迫勞動法」等錯誤法案。「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」

根據官網簡介，卡隆是一家專門研究制裁的數據分析公司，為全球知名金融機構、跨國公司和公共部門提供可靠且可操作的制裁相關風險情報，並表示這對於管理金融犯罪、供應鏈風險、出口管制、投資風險等至關重要。

根據官網簡介，許勐具有南京大學、美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)國際關係碩士學歷，此前應是中國公民，目前領導該公司的亞洲研究計畫。

在世界人權宣言75周年前夕，美國財政部與國務院8日宣布對13個國家的37人實施簽證限制與制裁，其中包括涉及新疆事務的兩名中國官員；美國國土安全部當天也以涉及對維吾爾人強迫勞動，制裁三家中國企業。

被制裁的兩名中國官員是新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州人民政府副州長高琪，以及中共中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合。

被制裁的三家中國企業是中糧糖業、四川經緯達科技集團與安徽新亞新材料有限公司。

新疆 維吾爾 國務院

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