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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

被中拘押3年 2加人陷「外交人質」 加國願付和解金

記者胡玉立／綜合報導
加拿大政府準備向被中國拘禁近3年的前外交官康明凱(左)及商人史佩弗(右)提供賠償。(美聯社)
加拿大政府準備向被中國拘禁近3年的前外交官康明凱(左)及商人史佩弗(右)提供賠償。(美聯社)

加拿大環球郵報(Globe and Mail)26日報導，加拿大政府願意和兩位加拿大公民史佩弗(Michael Spavor)和康明凱(Michael Kovrig)達成數百萬元和解案，以補償他們被中國拘禁近三年的牢獄之災；加國政府希望藉財務和解來迴避訴訟程序，以免政府安全通報系統因訴訟而曝光。

環球郵報指稱，加國商人史佩弗和前外交官康明凱2018年被指在中國從事間諜活動，被拘留至2021年獲釋返加。史佩弗指責渥太華在處理有關中國安全通報系統方面，存在嚴重疏忽，打算提起訴訟。

加國政府擔憂此案一旦進入訴訟程序，會讓外界聚焦於政府安全通報系統；目前聯邦律師正與兩人進行賠償談判，並希望在新年伊始達成財務和解。

環球郵報報導，史佩弗律師要求1050萬加元，但加國政府不打算支付1050萬加元，已提議向史佩弗和康明凱各提供約300萬加元(約合227萬美元)和解補償金。

史佩弗和康明凱是在加拿大警方2018年12月1日依美加司法互助要求，於溫哥華機場逮捕中國電信巨頭華為科技公司財務長孟晚舟後不久，雙雙在中國遭到拘留。

「兩位麥可」和孟晚舟各自被拘留在中國和加拿大的1000多天，成為美中加三方人質爭議和國際輿論的關注焦點。美加兩國指責中國拘留史佩弗和康明凱是非法和任意行為，但北京否認此指控。

2021年9月24日，在孟晚舟承認隱瞞違反對伊朗制裁的事實前提下，美國司法部與她達成延期起訴協議，加拿大因此撤銷引渡程序，釋放孟晚舟。孟晚舟隨即由中國政府包機返回到中國。與此同時，康明凱和史佩孚則被中國以交保候審名義釋放，搭機返回加拿大。美加中歷時三年的外交人質危機終告結束。

加拿大 孟晚舟 伊朗

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