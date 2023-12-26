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中國富二代擁德州600萬加密幣礦場 繞過美中監管 操控比特幣洗錢

記者顏伶如／綜合報導
加密貨幣所使用的開礦電腦，通常都要使用極大電力。(路透)
加密貨幣所使用的開礦電腦，通常都要使用極大電力。(路透)

紐約時報25日報導，中國公民如何把資金從中國轉到美國，卻不會受到兩國政府機關注意或監督，紐約大學(New York University)23歲「富二代」留學生于傑瑞(Jerry Yu，音譯)堪稱研究案例。報導指出，于傑瑞在德州小鎮擁有一座鮮為人知、價值600萬元的加密貨幣礦場，但因為包商收不到款項而向礦場提告，于傑瑞的身分以及跨國財富乾坤大挪移的手段，才因此意外曝光。

報導指出，于傑瑞為中國籍但擁有美國居留權，生活型態十足反映「富二代」身家，接受康乃狄克州預備學校(prep-school)教育，在曼哈頓住的共有公寓(condo)是以800萬元向前任屋主、奇異公司(GE)前任執行長伊梅特(Jeffrey Immelt)買下。去年他以600萬元買下德州查寧(Channing)加密貨幣礦場的絕大多數持股。

查寧加密貨幣礦場的購買並不是以美元完成，而是透過加密貨幣，交易過程不但匿名化，還繞道境外轉帳，避免任何人得知金流來源。

紐時分析，如此高度保密的交易，讓中國投資人可以避開美國銀行系統，躲過聯邦主管機關監都，同時跳過中國對於資金外流的各種管制措施。

若以傳統方式進行交易，收款銀行會知道金流來源，依法必須向財政部通報任何可疑之處。于傑瑞擁有的公司BitRush Inc(又名BytesRush)在居民僅281人的德州小鎮加密貨幣礦場，完全沒有遇到面臨銀行系統監督的問題。

于傑瑞公司雇用包商因為收不到款項而提出一連串訴訟，各種資料曝光才讓于傑瑞跨國財富乾坤大挪移的手段讓外界得知。

報導指出，中國政府2021年禁止比特幣(Bitcoin)挖礦之後，中國投資人大量轉赴美國投資，以數億美元手筆興建或經營加密貨幣礦場。

查寧礦場蓋在寬敞空地上，有數十棟建築物，存放6000部專門電腦，日以繼夜24小時進行比特幣挖礦。比特幣對美元現在超過4萬元。類似查寧礦場的加密貨幣礦場的對美國電力系統造成負擔，紐時先前報導，中國籍人士在美國國內擁有加密貨幣礦場，引發國家安全疑慮。

德州公司Crypton Mining Solutions是對于傑瑞礦場提告的包商之一，訴狀中寫道礦場投資人不只是中國公民，還是「在政治圈位高權重，在企業界有著龐大影響力的中國公民」。

于傑瑞礦場的投資紀錄，只能追蹤到加密貨幣交易平台幣安(Binance)為止，交易透過泰達幣(Tether)在境外完成。

面對採訪，于傑瑞交由BitRush律師克拉森(Gavin Clarkson)出面回答。克拉森指出，公司遵守所有聯邦、州及地方法規，包括銀行法規，包商稱未收到款項「毫無根據」。克拉森說，其實Crypton才是欠錢的一方。BitRush對Crypton提告指控「嚴重疏失」，求償75萬元。

負責Crypton電力及管線監工的勞德爾(Brent Loudder)說，許多包商一直沒拿到付款，直到罷工抗議才領到錢。

Crypton律師提供紀錄，BitRush以633萬元向業主Outlaw Mining購得德州礦場用地，交易透過泰達幣完成。收到款項的加密貨幣錢包由FalconX所有，FalconX副總經理馬尼亞爾(Purvi Maniar)說，無法看到資金來源為何；紀錄顯示，礦場第二大股東為IMO Ventures以及代號「老于」的股東。

貨幣 德州 投資

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