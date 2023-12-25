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美南邊境11月湧入24萬非法移民 布林肯訪墨前夕最大移民潮來襲

編譯陳韻涵／綜合24日電
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

中美洲大篷車浩浩蕩蕩

南部移民危機惡化，聯邦海關與邊境保護局(CBP)統計顯示，11月在南部邊境處理透過各種方法入境的無證移民24萬2418人，成為移民危機爆發以來，闖關人數第三多的月分；在國務卿布林肯(Antony Blinken)將赴墨西哥，商討移民議題之際，由中美洲、委內瑞拉、古巴等國移民組成的移民隊伍跋涉穿越墨西哥，朝美國邊境前進，此次人數多達6000人，成為這一年來最大規模的移民隊伍。

CBP表示，上月處理的移民人數是有紀錄以來，11月的最高數字，僅落後今年9月的26萬9735人，以及去年12月的25萬2315人。

福斯新聞網(Fox News)引述CBP代理局長米勒(Troy Miller)的說法，稱CBP面臨嚴峻挑戰，呼籲聯邦與國會撥發更多資金與資源。

趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊...
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(歐新社)

每天處理1萬非法移民

報導指出，CBP本月18日單日處理1萬2600位移民，創下單日最高紀錄。另據據悉，CBP本月經手的移民人數已逾20萬人，平均每天經手1萬人，12月的移民人數可能輕易超越11月的紀錄。

美聯社報導，平安夜當天，移民人龍與車隊從瓜地馬拉與墨西哥接壤的城市塔帕珠拉(Tapachula)出發；當局採用過往策略，等待移民筋疲力盡，再提供臨時合法身分，許多人利用這種身分繼續北上。

把妻小留在故鄉宏都拉斯，自己獨行的李維拉(Cristian Rivera)表示，「已在這裡等三、四個月，音訊全無；希望這次遊行能夠有所不同，能夠取得北上許可」。

趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊...
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。圖為無證移民在墨西哥境內休息。(路透)

墨願與美解決移民問題

墨西哥總統羅培茲．歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)今年5月同意接納來自委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴的移民，這些國家的人因未遵守尋求庇護等合法移民途徑而遭美方拒絕。

不過，這項協議顯然無法遏止新冠疫情之後激增的移民人潮，不僅影響雙邊貿易，也激起保守派選民的反移民情緒。

羅培茲．歐布拉多上周釋出與美合作解決移民問題的意願，呼籲拜登政府鬆綁對古巴和委內瑞拉政府的制裁，並加強援助拉丁美洲及其他開發中國家；當局10月、11月在各地處理的61萬7865名移民中，約20%來自古巴和委內瑞拉。

美國代表團訂27日會見羅培茲．歐布拉多，與會者除布林肯，另有國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和白宮國土安全部顧問薛伍德-藍道爾(Elizabeth Sherwood-Randall)。

非法移民 CBP 古巴

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