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加拿大查獲芬太尼最大毒窟 藏在美加邊界

編譯潘勛／綜合24日電
加拿大警方在美加邊境查獲大型芬太尼製造工廠，圖為工廠內部堆放的原料。(加拿大皇家騎警發布)
加拿大警方在美加邊境查獲大型芬太尼製造工廠，圖為工廠內部堆放的原料。(加拿大皇家騎警發布)

加拿大警方表示，10月、8月及更早，在溫哥華、多倫多等地查獲大型芬太尼地下加工廠，咸信多倫多那家更是加國境內迄今查獲規模最大，距美、加邊界過境站只有30哩；美國執法單位相信加拿大製的芬太尼走私往南數量不大，但加國芬太尼地下工廠擴散，恐對打擊這種鴉片類毒品，造成重大威脅。

溫哥華、多倫多查獲大型工廠 

華盛頓郵報24日報導，加國警方10月在溫哥華鄉區查獲250萬劑芬太尼成品，以及放在一只貨櫃及倉庫內的528加侖化學原料；4月也在溫哥華某小區一家不起眼的民宅，查獲多桶芬太尼化學原料，以及玻璃器皿、標籤設備。而8月在多倫多破獲的地下工廠，距紐約州尼加拉瀑布(Niagara Falls)過境站更只有30哩。

美國執法單位表示，尚無跡象顯示加國生產的芬太尼大量運往南方，但美國境內死於濫用芬太尼人數迭創紀錄，加拿大境內地下工廠散布開來，恐重傷美國查緝該毒品的心血，美、加兩國芬太尼泛濫成災的勢頭更形惡化。

加拿大警方查獲大量芬太尼，相當於250萬劑使用量，足以毒害上百萬人。(美聯社)
加拿大警方查獲大量芬太尼，相當於250萬劑使用量，足以毒害上百萬人。(美聯社)

加國調查員指出，這些地下工廠生產的芬太尼，供加國人民自用，另外銷到澳洲、紐西蘭，也不排除到美國。

2019年以來，美國海關及邊界保護局(CBP)把約8億元的強力掃描及偵查設備，部署在南方的美墨邊界，不料發現繞個大彎，在加拿大發現大量芬太尼。

美嚴打美墨毒梟 加毒品趁勢而起

共和黨國會議員及政治人物頻頻呼籲要派美軍到美墨邊界打擊墨國毒梟及毒品走私；加拿大生產的芬太尼分散多地，顯見墨國貨源受到打擊，加國毒販反受其利。CBP數據庫指出，2023會計年度查獲來自加拿大的芬太尼僅2磅。

美國境內查獲的芬太尼地下工廠大多只做「壓錠」(pill press)，把墨西哥所產的芬太尼粉末做成錠劑。但在加國破獲的超大地下工廠不光如此，還用主要來自中國的前導化學物質，合成芬太尼。

這些加拿大地下工廠使用的原料成分，都由中方公司、出口商提供。加拿大警方表示，芬太尼地下工廠背後的犯罪組織與亞洲有關，但沒有跡象指與墨國毒梟有瓜葛。

加製造芬太尼原料98%來自中國

加拿大邊界服務局情報及偵查主任安森(Daniel Anson)估計，在加西查獲的芬太尼成分98%來自中國。

全球化、中國崛起後，顛覆北美毒品生意。2010年代中旬，中方化學公司變成違法芬太尼等合成類毒品的主要供應方，在線上銷售，而且以喬扮成其他商品的包裹直接郵寄到加、美。中方2019年開始限制芬太尼出口之後，中國的化學公司開始出口前導化學物質，供人生產芬太尼。

卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)教授考爾金斯(Jonathan Caulkins)表示，加國犯罪集團自產芬太尼很合情理，原因在容易藏，生產成本又低。

加拿大 毒品 CBP

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