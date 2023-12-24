我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級星期六掀聖誕購物熱 商家估消費潮持續到明年1月初

紐約皇后區指定地點 26日起「回收聖誕樹」

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

編譯任中原／綜合外電
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

引發新冠肺炎的一種新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，目前美國44%的新冠肺炎患者都是被JN.1病毒感染，比率比兩周前高一倍。

JN. 1為Omicron的次病毒，是棘蛋白進一步突變的產物。聯合國衛生單位指出，目前全球有41國都出現JN. 1病例，以法國、美國、新加坡、加拿大、英國及瑞典的病例數最多，且冬季期間感染者可能進一步增加。

CDC指出，上周因染疫而住院的病患數比前一周增加10.4%，但比去年同期減少30%。12月16日止當周，死亡病例為716例，少於去年同期的3,186例。

CDC調查指出，目前美國成年人追加接種2023~2024年疫苗的比率僅18%，且戴口罩者也大量減少。CDC表示，最新問市的疫苗能預防JN.1變異病毒的患者演變為重症及死亡。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心傳染病學副教授馬福斯圖托表示，「JN.1患者的致死率與住院率並不像之前 Delta病毒株流行時一樣暴增，但數字的確在上升中。雖然不必擔憂會重演過去的情況，但絕不能坐視情況逆轉，因為對許多民眾而言病情仍會非常嚴重，而且可能致命」。

CDC 疫苗 新冠肺炎

上一則

買不起房…2023年市售屋 僅15.5%一般家庭可負擔

延伸閱讀

安撫北京？美光科技與福建晉華就竊取智財權案達成和解

安撫北京？美光科技與福建晉華就竊取智財權案達成和解
拜登簽明年度國防授權法 擴大美台軍事合作協訓台軍隊

拜登簽明年度國防授權法 擴大美台軍事合作協訓台軍隊
人物／玩遍美國 尋華人先民足跡

人物／玩遍美國 尋華人先民足跡
每周一書／縫補的正義 解析美國憲政演進

每周一書／縫補的正義 解析美國憲政演進

熱門新聞

緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
雖然聯邦最高法院希望避免高度敏感的政治議題，但預計最高法院的九位大法官，仍必須接下裁定川普可否參選的燙手山芋。前中為首席大法官羅伯茲。(路透)

科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

2023-12-21 09:48
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車