新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

引發新冠肺炎 的一種新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。美國疾病管制與預防中心（CDC ）指出，目前美國44%的新冠肺炎患者都是被JN.1病毒感染，比率比兩周前高一倍。

JN. 1為Omicron的次病毒，是棘蛋白進一步突變的產物。聯合國衛生單位指出，目前全球有41國都出現JN. 1病例，以法國、美國、新加坡、加拿大、英國及瑞典的病例數最多，且冬季期間感染者可能進一步增加。

CDC指出，上周因染疫而住院的病患數比前一周增加10.4%，但比去年同期減少30%。12月16日止當周，死亡病例為716例，少於去年同期的3,186例。

CDC調查指出，目前美國成年人追加接種2023~2024年疫苗 的比率僅18%，且戴口罩者也大量減少。CDC表示，最新問市的疫苗能預防JN.1變異病毒的患者演變為重症及死亡。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心傳染病學副教授馬福斯圖托表示，「JN.1患者的致死率與住院率並不像之前 Delta病毒株流行時一樣暴增，但數字的確在上升中。雖然不必擔憂會重演過去的情況，但絕不能坐視情況逆轉，因為對許多民眾而言病情仍會非常嚴重，而且可能致命」。