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國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

國稅局佳節送大禮 豁免近10億欠稅滯納金

記者顏伶如／綜合報導
國稅局宣布免收近10億元欠稅滯納金，估計460萬人受惠。(路透)
國稅局宣布免收近10億元欠稅滯納金，估計460萬人受惠。(路透)

納稅人逾期未繳稅將面臨滯納金(late-payment penalties)罰款，國稅局(IRS)本周宣布，將豁免近10億元滯納金，適用對象包括2020報稅年度與2021報稅年度欠稅、累計大約460萬名納稅人。

華爾街日報分析，國稅局免除滯納金，等於為欠稅民眾提供繳稅誘因。至於國稅局對欠稅民眾伸出橄欖枝，則是因為疫情期間許多催稅通知並未寄發；停止寄發欠稅通知則是希望為手頭不便的納稅人減輕壓力，並且減少國稅局積案。

報導指出，電腦自動寄發的欠稅通知函長時間停止發送，對納稅人產生重大影響。民眾欠稅衍生利息及滯納金，債務越滾越大，許多民眾對於自己究竟欠國稅局多少錢，根本一頭霧水。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)說：「我們擔心的是，納稅人很久沒聽到我們的消息，突然收到數額可觀的欠稅通知。」

稅務專家說，豁免滯納金是前所未見的動作。

先前在國稅局法規部門任職20年的北卡羅來納州註冊會計師(CPA)布登諾奧(Jim Buttonow)說：「這是在送禮。」他說，沒有接到欠稅通知，通常並不是滯納金得以免收的合理理由。

免收滯納金的對象包括2020報稅年度或2021報稅年度欠稅10萬元以下的納稅人，曾經在2023年12月7日之前接過待繳稅款金額通知。限期2024年4月1日之前必須繳交的滯納金，都在國稅局豁免之列。

國稅局指出，符合豁免資格的納稅人將於明年1月初接到特別通知，說明待繳稅款金額。沃菲爾指出，已經繳交滯納金的民眾最快則將在本周之內收到退款，或者款項退到納稅人的國稅局帳戶。

明年1月起，國稅局將恢復寄發電腦自動發送的欠稅通知信。

截至2022年底為止，共有186萬納稅人欠稅，累計欠稅金額達3160億元。2019年則有168萬納稅人欠稅，累計欠稅金額3080億元。欠稅人數增加的原因之一是，原本習慣拿到退稅的民眾，赫然發現竟然還要補稅。雖然國稅局沒有寄出欠稅通知函，但欠稅利息與滯納金持續累積。

國稅局 報稅 北卡羅來納州

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