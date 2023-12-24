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參院結束2023年度議期 援烏、邊境政策延宕

編譯潘勛／綜合23日電
參院兩黨領袖決定，把重大問題留待明年解決。圖為多數黨領袖舒默。(美聯社)
參院兩黨領袖決定，把重大問題留待明年解決。圖為多數黨領袖舒默。(美聯社)

參院日前靜悄悄結束2023年議期，把許多最困難議題延宕到2024年；紐約時報報導，參院未能解決軍援烏克蘭、就邊界安全政策無法達成共識，而政府關門也距今不遠。

年關之前的失敗，隨著明年11月要大選，注定國會議員為爭奪參眾兩院控制權，政策及預算勢必戰鬥不休。

兩黨高層最失望的事應該是未能合意，提供更多軍援供烏克蘭以對抗俄國侵略；共和黨勒令要實施新的邊界管控，並與援烏法案綁在一起，故橫生阻力。

參院兩黨領袖決定，把重大問題留待明年解決。圖為少數黨領袖麥康諾。(路透)
參院兩黨領袖決定，把重大問題留待明年解決。圖為少數黨領袖麥康諾。(路透)

議期結束對民主黨是一大挫敗；他們本希望在過去一周，參院多數黨領袖舒默可強迫投票，加速讓數十億元援烏款項與共和黨要求的變更移民政策能過關，但未能實現突破。

舒默表示依然希望能快速達成協議，等參院明年1月返回開議時快速投票；他指出，拜登政府加大參與磋商，共和黨也體認到民主黨有意願就阻擋移民由南方邊界流入認真讓步。

舒默認為共和黨的最大問題在川普的反對，不知會不會讓他們怯於達成協議，即便大多數共和黨人都同意，協助烏克蘭是對抗俄國最好的辦法，避免衝突擴大。

解決無方，對共和黨來說一點也不意外，有些人甚至譏誚舒默，說援烏問題跟邊界政策對共和黨基層一樣重要，他居然以為幾天內就鬥法勝過他們，鑒於共和黨占多數的眾院上周就休會去度假了，則更是如此。

但舒默與少數黨領袖麥唐諾發表聯合聲明，表示他們致力於解決南方邊境、援助盟邦及夥伴國應付以色列、烏克蘭及印太地區嚴重威脅等需求。

參眾兩院議員1月一回來，馬上就得面對兩個叫人頭大的最後期限，要提供資金給政府，分別在1月19日及2月2日屆期。因為大多數焦點放在烏克蘭，年度開支法案幾無進展；兩黨議員都在拉警報，且愈來愈響，提醒若未能達成協議，種種減支會帶來的危險。眾院議長強生已提到，自己或許願意接受減支，但舒默警告，這個光景在選舉年會招致反彈。

共和黨 烏克蘭 參院

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