聖誕到跨年 估逾1億人出遠門 陸空將迎創紀錄流量高峰

美國汽車協會估計，在聖誔節到過年的長假期中將有超過1.15億民眾會出門，可能創下旅運的新流量紀錄。（歐新社）

聖誕周末到來，美國汽車協會(AAA)預測，今年旅遊量可能超過疫情 前的水準，估計近1億400萬人將出遠門到離家50哩以外；交通數據商INRIX則估計車流量最高的日子將是23日及28日；由於天氣溫和、航班取消率降低，預計本周末全美交通即將進入流量高峰，甚至可能創下航空和公路旅行的新紀錄。

美聯社報導，旅遊業去年因恢復速度快於預期，航空公司陷入人手短缺，因此大量取消航班，之後廣招人手才壓低取消率。今年迄今，航空公司共計取消1.2%的國內航班，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說目前為止2023年的取消率是過去五年最低的。據FlightAware，截至22日稍早全美不到40航班取消，約400航班延誤。

為避免重演去年西南航空無力應付冬季風暴，而取消丹佛和芝加哥 高達1萬7000個航班、200萬名旅客滯留的慘劇，布塔朱吉強烈要求航空公司加強客服和營運穩定性，並說各航空的表現比去年更好。

美國汽車協會估計，在聖誔節到過年的長假期中將有超過1.15億民眾會出門，可能創下旅運的新流量紀錄。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，航空公司預計兩周假期的乘客量將超過3900萬人次，較去年大幅增加；聯邦航空管理局(FAA)表示，正在開闢更多航線，特別是東海岸，以幫助保持飛機在假期間暢行。

聯合航空(United Airlines)執行長科比(Scott Kirby)有信心能應對巨量旅客，指出除非天氣極度惡劣，否則不管是曼航空公司都能順利度過假期高峰；他說，「我們增加了人手，並有更多的備用人員，主要是機組人員，因此機師和空服員可以滿足需求高峰期間發生的任何情況。」

聯邦運輸安全管理局(TSA)先前預計22日與元旦將會篩檢250萬位旅客，應是本假期最繁忙的兩天，不過還是低於今年感恩節周日的290萬人次記錄。但今年已超過新冠疫情前的流量，TSA今年篩檢旅客數年增12.3%，比2019年增加1.4%；12月目前篩檢量則年增約6%。

國際航空旅行也出現反彈但仍低於疫情前；旅遊數據公司FowardKeys指出，同比去年，12月21日至31日期間航空公司售出的國際航班機票數量增加了31%。