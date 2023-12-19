台2024大選最新民調／藍白棄保 影響5%選票流動

左起賴清德、侯友宜、柯文哲。（本報資料照片）

中華民國明年1月大選的投票 率及棄保 是未來可能影響選情的兩項因素。聯合報系最新調查發現，投票率高低對於柯盈配 的影響最大，支持者投票意願為三組候選人最低；此外，若發生棄保，藍白間的棄保可能影響5%的選票流動。

明年中華民國總統大選，投票率高低及棄保發生與否是可能影響選情的因素。調查發現，有七成七選民表示這次總統選舉一定會去投票，一成三可能會投，一成一不會去投票。

國民黨總統參選人侯友宜18日出席白玉秋竹法王榮任藏傳佛教寧瑪派掌教領袖 榮任典禮暨齋僧大會。(記者邱德祥╱攝影)

挺柯盈配者 投票意願最低

分析顯示，投票率高低對於柯盈配的影響較大，其支持者只有七成二表示一定會去投票，比率明顯低於侯康配支持者的八成六及賴蕭配支持者的八成五。

總統選戰三方爭霸也使棄保議題備獲關注，調查發現，目前心有所屬的選民中，有一成四坦言選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人。

民進黨總統候選人、副總統賴清德18日參加台灣社會福利總盟感恩餐會，客家鄉親贈送手作的「好柿成雙」。(記者邱德祥╱攝影)

進一步分析發現，三組候選人支持者有棄保想法的比率介於一成一到一成七，差異雖有限，但棄保選擇明顯不同。

假定若有第二張選票可投，考慮棄保的侯康配支持者，六成九的第二選擇是柯盈配，二成六是賴蕭配；考慮棄保的柯盈配支持者則有四成九的第二選擇是侯康配，二成四屬意賴蕭配；將棄保列入考慮的賴蕭配支持者，則是四成一的第二選擇是柯盈配，三成六屬意侯康配。

民眾黨總統候選人柯文哲(左)、副總統候選人吳欣盈(右)18日舉行金融政策記者會。(記者蘇健忠╱攝影)

加計「可能棄保柯盈配且第二選擇為侯康配」及「可能棄保侯康配且第二選擇為柯盈配」選民，藍白間的棄保可能影響5%的選票流動。