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網戀騙局… 跨國殺豬盤詐8000萬 3華裔起訴

記者顏伶如／綜合報導
司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）
司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

司法部14日宣布破獲一起跨國「殺豬盤」(pig butchering)詐騙犯罪，在兩波掃蕩裡共有四人落網並遭加州聯邦檢察官起訴，其中三人為華裔，累計詐騙金額達8000萬元，起訴罪名包括密謀洗錢、藏匿洗錢、跨國洗錢等；這是聯邦政府針對類似騙局展開最大規模的執法行動之一。

以為是真愛 積蓄被騙光

聯邦檢察官指出，「殺豬盤」騙局通常鎖定與外界疏離的寂寞人士下手，從誤傳簡訊或打錯電話開始做為試探，逐漸取得受害者信賴，以友誼或愛情為餌，然後便掏空受害者畢生積蓄。被騙民眾以為在網路上認識新朋友或找到戀愛對象，為了寄錢給對方做為投資之用，不惜拿出存款或申請貸款。

加州聯邦檢察官指出，同為加州居民的張露(Lu Zhang，音譯)、沃克(Justin Walker)、喬瑟夫‧王(Joseph Wong)與伊利諾州居民朱海龍(Hailong Zhu，音譯)聯手為不法所得洗錢。張露與沃克13日在洛杉磯聯邦法院出庭。

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經...
司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

國人被殺豬 年損失數億

司法部指出，「殺豬盤」詐騙讓美國公民每年合計損失數億元，受害者拿出鉅款投入造假的虛擬貨幣或其他投資平台，以為有機會大賺一筆，詐騙份子拿到錢之後便關閉平台並且失聯，有時候得手金額高達數百萬元。

空殼公司洗錢 轉泰達幣

聯邦檢察官在起訴書指出，被告利用在加州註冊登記的空殼公司，把詐騙所得轉到分布於美國國內及海外地區的銀行帳戶；被告在多家銀行開立戶頭，包括美國銀行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan Chase)等，指示受害者把錢轉進這些戶頭，然後再把款項轉進被告名下的美國國內銀行帳戶以及位於香港或巴哈馬等地的銀行帳戶，並且轉為泰達幣(Tether)。

起訴書指出，36歲的張露來自加州阿罕布拉(Alhambra)，31歲的沃克來自加州賽普拉斯(Cypress)，32歲的喬瑟夫‧王來自加州羅斯密(Rosemead)。40歲的朱海龍來自伊利諾州瑞柏市(Naperville)。

加州 殺豬盤 司法部

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