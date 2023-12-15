我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

記者會對話AI替身 普亭：這是我第一個替身

編譯陳韻涵／綜合14日電
普亭在14日的記者會上，被大學生用深偽技術製作的假普亭問到他有沒有替身，讓普亭罕見地遲疑了一下。(取自Zvezda TV)
普亭在14日的記者會上，被大學生用深偽技術製作的假普亭問到他有沒有替身，讓普亭罕見地遲疑了一下。(取自Zvezda TV)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)14日在年度記者會上面對人工智慧(artificial intelligence，簡稱AI)生成的「自己」，一度語塞。

路透報導，普亭14日在莫斯科舉行的年度記者會上，普亭的AI替身藉機向普亭提出有關AI的問題，另有來自俄羅斯各地的數十人透過視訊連線與普亭對話。

AI替身問道：「普亭，哈囉，我是聖彼得堡國立大學(Saint Petersburg State University)的學生。我想問，你真的有很多替身嗎？」

AI替身這番話惹得大廳裡的觀眾哄堂大笑，AI替身接著問：「你如何看待AI和神經網路對我們生活的威脅？」

AI替身的第二個問題讓普亭罕見地猶豫了一會兒，在這之前，普亭已主持這場活動及問答將近四個小時了。 

普亭說：「我看你可能很像我，用我的聲音說話。但我想了一下，決定只有一個人可以像我一樣，並用我的聲音說話，那就是我」。

普亭想了一下又說：「那是我的第一個替身。」

許多人猜測，尤其是西方媒體，普亭因為健康問題而在部分公開場合露面時，使用至少一名替身。

克里姆林宮(Kremlin，俄羅斯總統府)否認此說法，稱普亭的健康狀況良好。

普亭 AI 俄羅斯

上一則

匈牙利「棄權」 歐盟同意啟動烏克蘭入盟談判

下一則

普亭：盼找出解方 確保遭羈押2美國人獲釋

延伸閱讀

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了
普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋

普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任
北約秘書長：普亭獲勝也不會收兵 盟國應持續援烏

北約秘書長：普亭獲勝也不會收兵 盟國應持續援烏

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任