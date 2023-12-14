221：212 眾院通過對拜登啟動「彈劾調查」

共和黨主導的眾院13日通過啟動彈劾拜登總統的調查程序。拜登隨即發表聲明譴責共和黨把精力花在對付他及家人身上，卻不做對國家真正有益的事。(美聯社)

共和黨 占些微多數席次的國會眾院13日傍晚通過表決，正式授權對拜登總統啟動彈劾 調查；表決結果涇渭分明，全體共和黨眾議員一致投下同意票，所有民主黨眾議員均投反對票，比數為221票對212票。

共和黨眾議員一年來調查有關拜登的「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)指控，迄今沒有找到具體證據，在共和黨內部引發某些憂慮，民主黨則批評彈劾調查純屬政治作秀。

圖為共和黨負責推動該案的眾院監督委員會主席柯默(左起)、司法委員會主席喬丹、及歲出入委員會主席史密斯說明彈劾程序。(美聯社)

眾院監督問責委員會民主黨籍資深成員瑞斯金(中)13日主持記者會反擊共和黨眾院主導的啟動彈劾拜登調查程序，毫無依據，純是政治作秀。(美聯社)

眾院表決通過啟動彈劾調查後，拜登13日罕見發表聲明，質疑共和黨籍眾議員竟以調查他與家人做為優先項目。聲明中說：「他們不去做一些能讓美國人日子能過得更好的事情，只把焦點放在以謊言攻擊我。」

拜登同時指出，共和黨眾議員對於需要趕快解決的迫切問題沒有善盡職責，「反而浪費時間在沒有根據的政治作秀，連共和黨國會議員都承認並沒有事實根據」。

眾院13日以221票對212票、黨派涇渭分明的票決，通過正式啟動對拜登總統的彈劾調查程序。圖為共和黨籍的眾議長強生。(美聯社)

先前曾批評拜登貪汙的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)說，眾院對拜登的調查以四大方向為重點：拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)及拜登弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)海外生意的數百萬獲利、拜登對於兒子生意是否做出不實陳述或誤導說詞、拜登是否曾與兒子生意夥伴見面或交談、拜登收到家族成員的24萬元借貸償還。

根據憲法規定，彈劾可能讓犯下嚴重犯罪與輕罪的總統面臨最終懲處，如果彈劾案送交參院審議，參議員通過定罪表決，總統將遭免職。

過去幾個月裡，共和黨國會高層對於是否投票表決成立彈劾案低調以對，共和黨主流派對彈劾拜登持保留態度，其中某些共和黨眾議員所代表的選區兩黨競爭激烈，深怕在沒有具體事證之下推動彈劾案恐將遭到反噬。

然而，政治情勢已經出現明顯轉變，絕大多數共和黨眾議員如今贊成持續推動彈劾案，但強調尚未決定是否要定拜登的罪。

美聯社報導，彈劾調查將延伸到2024年大選期間，前總統川普先前已呼籲國會盟友盡快彈劾拜登。

眾院共和黨團第三號人物、黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)12日在記者會上說：「投票支持成立彈劾調查，並不等於通過彈劾。」他說，將繼續跟隨事實證據，若發現叛國、賄賂或其他嚴重犯罪與輕罪等證據，將考慮後續的彈劾程序。

強生在表決後說，嚴肅面對國會職責，對調查結果不會「未審先判」。