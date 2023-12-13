cop28「共識決」不利小國 環團砲轟：氣候不正義

COP28化石燃料爭議(資料來源：COP28、2023全球碳預算報告)

參加COP28的環保團體「淨零終點」執行董事艾柏汝表示，今年是自己參與聯合國氣候峰會 八年來，討論以再生能源取代化石燃料最具規模的一次，在這「歷史性時刻」，呼籲已開發國家帶頭擺脫化石燃料。

COP28對於決議文字，徹夜討論，超過表訂的決議公告時間，化石燃料淘汰與否是交鋒關鍵。環團認為，聯合國大會採「共識決」運作，不利小國發聲，是氣候不正義。談判進度和方向，也令持續守在COP28現場的倡議組織十分憂心。

在峰會發表決議之前，來自海島國家的代表揚言，他們不會通過一項有如「死刑令」的協議。小型海島國家受到氣候暖化、海平面上升的影響最大。馬紹爾群島代表團團長席爾克指出，「我們絕對不會默默走向海底墳場」。

COP28稍早提出的氣候決議草案內容，包括到2030年將全球再生能源發電量增為目前三倍、透過提高能源效率措施將節能率提高一倍、盡速逐步淘汰未使用碳捕捉技術的燃煤以及限制新發電廠的許可。不過，草案刻意迴避歐盟 、美國和太平洋島嶼國家提出「逐步淘汰」化石燃料的訴求，引發場外環保人士抗議。

台灣清華大學科技法律研究所教授范建得表示，淘汰化石燃料能否成功，某種程度也取決於消費者意願。若民眾願奉行低碳住商交通理念、支持政府停止化石燃料補貼並支付較高的能源費用，化石燃料的汰除自然水到渠成。

范建得認為，「淘汰」可能無法如各界所願在決議文中出現，但可能以「基於科學，以有序和公平的方式減少化石燃料的消費及生產」等字眼替代。

到杜拜參與COP28會議的台灣「媽媽氣候行動聯盟」祕書長楊順美認為，在產油國作為東道主、俄羅斯也公開反對的情況下，將「逐步淘汰(Phase-out)」寫入決議文是不可能任務。

楊順美憂心地說，各國傾向加強碳捕捉儲存(CCS)，來抵消化石燃料的傷害，但相關技術尚不成熟，「到時候各國評估成本過高不願意做，就是兩頭空」。

本報系聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第三年派出採訪團全程參與氣候峰會，提供讀者最即時的國際氣候談判進展。本次採訪由國泰金控擔任共同倡議夥伴，不干預選題與採訪寫作，支持新聞獨立性，一同為氣候危機發聲。