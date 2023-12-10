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大谷去道奇／肌肉受傷 明年還無法先發主投

編譯中心／綜合報導
大谷翔平宣布將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）
大谷翔平宣布將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

1994年出生的大谷翔平，是繼旅美球星鈴木一朗後，第二個同時獲得美職MVP(最有價值球員獎)及主席歷史成就獎的日本球星。尤其大谷能投能打的「二刀流」，獨步當今球壇。

大谷翔平外號Sho-time(取自Showtime諧音），畢業自日本岩手縣花卷東高等學校，守備位置為投手和外野手，2013年自日本職棒太平洋聯盟的北海道日本火腿鬥士開啟職業棒球生涯，2018年到2023年效力於洛杉磯天使

大谷是2012年選秀中火腿隊的第一指名。從2013年到2017年，他在火腿隊擔任投手和外野手。大谷於2016年投出165km/h的快速球，這是當前日籍投手的最快球速紀錄。

2017年球季過後，大谷透過入札制度與大聯盟的天使隊簽約，並在2018年球季獲得美國聯盟年度新人王。2021年球季，大谷同時拿下美國職棒大聯盟最有價值球員獎、主席歷史成就獎和美國職棒大聯盟銀棒獎。其中拿下MVP和主席歷史成就獎，是繼鈴木一朗後的第二位日本選手。2023年第二度獲得聯盟MVP，季末宣佈離開天使，轉戰道奇隊，並簽下世界體壇紀錄、總額7億美金的天價合約。

大谷的恩師、前日職北海道日本火腿鬥士隊總教練栗山英樹說，在大谷翔平退休前，無法預估成就。

29歲的大谷翔平是MLB首名亞裔全壘打王，寫下無數歷史紀錄，被視為當今MLB最閃耀球星之一，且持續締造不可能的紀錄。

美國運動新聞網站運動員(The Athletic)記者史塔克(Jayson Stark)形容，對MLB而言，大谷翔平無疑是當今最接近美國職業籃球聯盟(NBA)「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)輝煌地位的選手，「他們之所以偉大，就是因為他們一直在締造奇蹟」。

大谷在他的紀錄片「大谷翔平：超越夢想」中透露，他在18歲那年即發下「人生不會創造夢想，是夢想成就人生，我會把一生奉獻給棒球」的豪語。

大谷翔平因肌肉受傷，預計明年還不會為道奇先發主投。

大谷翔平曾受傷，但仍不顧一切挑戰「二刀流」，要當投手，也要當打者。由於兩者訓練技巧相差很大，大多數教練會要求球員專心在投球或打擊，但栗山英樹指導下，大谷翔平得以完成夢想。

大谷翔平 日本 天使

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