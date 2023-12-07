若當選不會「獨裁」報復政敵？川普：除了第一天

被詢問能否保證當選後不獨裁？川普稱「除了就職第一天」，此言一出，立即被拜登團隊拿來攻擊。（美聯社）

前總統川普 5日上福斯新聞網(Fox News)節目受訪，拒絕若再度當選不用權力來報復政敵；節目主持人漢尼提(Sean Hannity)用許多批川人士最凶的說法直接詢問他，例如他打算「濫權」來除掉政敵、有些人稱他為「獨裁者」，川普都拒絕直接發誓棄絕那些計畫。

每日郵報(Daily Mail)報導，漢尼提要川普講明白，假如再當選總統，是否有任何計畫要濫權，打破法律用政府來追捕人民。川普沒直接回答問題，只說「你指的是像現今政府所為嗎？」

川普接下來轉移話題，但漢尼提先播放很出名的川普講話片段，即他對支持群眾說，「我就是你們的復仇」。漢尼提問川普，「你能在今晚向全國保證，絕不會濫權來復仇嗎？」

川普回答說，「除了就職第一天」。

漢尼提追問，「意思是？」

川普改而談自己要封鎖邊界，要大鑽特鑽石油 。漢尼提指出，那些跟復仇無關。

拜登 與賀錦麗聯合帳號轉推這個片段，標題是「川普說，『我就任第一天要當獨裁者』。」兩人的競選陣營也抓住川普這段話，由選戰經理人羅德里奎茲(Julie Chavez Rodriguez)發表聲明說，「川普一直跟我們講，假如他當選真要做什麼，而今晚他說，他就任第一天要當獨裁者。國人應該相信他」。

另方面，川普盟友巴特爾(Kash Patel)同日也表示，川普2024年再當選，他主政下的白宮將會上法院報復目前在媒體上反對他的人，「刑事或民事」都會採用。

美聯社報導，巴特爾在川普時代曾任職司法部，也擔任過國防部幕僚長，在國安會也有角色；他上巴農(Steve Bannon)的播客節目表示，川普再當上總統，為2020年選舉，「吾人將會出擊，找出陰謀者，不止政府裡的，還有媒體中人」。

但川普競選陣營與巴特爾的發言保持距離，發布用詞尖銳的聲明表示，「那類說法」與他們無關。川普是否考慮巴特爾所描述的計畫，競選陣營也不予置評。

川普鎖定媒體的淵源很久，把新聞組織貼上「假新聞」、「人民公敵」的標籤。他9月在自己的社群媒體Truth social貼文，再度使用兩個詞彙，矢言調查國家廣播公司新聞網(NBC News)及MSNBC，指兩機構犯下「危及國家的叛國罪」，試著限制他們的節目播放。