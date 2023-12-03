雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢而繞道去支持中國。(路透)

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)2日發表演說強調，美國需要加強出口管制，更重要的是加強執法力度，以防止中國在人工智慧(AI) 等新興技術領域超越美國。她並直接點名晶片 公司輝達 (Nvidia)，以輝達做祭旗，向在場的眾家晶片公司執行長表示，不要為了賺錢而繞道幫中國做晶片，「美國國家安全的重要性勝過短期收入，這就是人生。」

對抗中國 正加強管控出口

「比賽開始了！」雷蒙多在加州西米谷(Simi Valley)舉行的雷根國防論壇(Reagan National Defense Forum)發表專題演講，談到美國正加強對抗中國科技戰略指出，「威脅性質正在改變，我們需要改變策略；我們正在更認真地對待全國出口管控，全面否定某類技術；我們正在採取非常積極創新的方法」。

商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢而繞道去支持中國。圖為輝達在加州總部。(美聯社)

預算僅2億 呼籲國會增經費

雷蒙多為商務部負責管理美國出口管制的執法機構工業安全局(BIS)預算請命指出，商務部需要國會提供更多資金，以阻止中國在尖端半導體領域趕上美國。「我的預算只有2億元。拜託！這等於只夠買幾架戰鬥機；」她說：「如果我們是認真的，就要為這項行動提供資金。」

不能讓中國AI趕上美國

「我們領先中國一、兩年，我們絕對不會讓他們趕上，也不能讓他們趕上。所以我們不會向他們提供我們最尖端的技術，」雷蒙多說：「包括超級運算、AI技術和AI晶片這樣的東西，如果落入壞人之手，將和我們提供的任何武器一樣致命。若要應對此威脅，必須認真執行。」

雷蒙多還表示，美國企業也要適應美國的國家安全優先事項，包括商務部對半導體的出口管制。「我知道在座有些晶片公司執行長因為我這麼做而虧錢，對我有點怒氣，」她說：「這就是人生。保護我們的國家安全比短期收入更重要。」

警告輝達 別為中國設計晶片

雷蒙多並直接點名輝達公司；該公司在美國2022年10月實施第一輪限制出口措施後，特別為中國市場設計晶片。她說：「如果你繞開特定切割線重新設計晶片，讓他們做AI，我會在第二天就控制它。」

商務部為攔下輝達特別為中國製造的晶片，已在今年秋天更新半導體出口限制措施內容，輝達的回應則是為中國設計了三種新AI元件。