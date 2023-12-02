311：114 桑托斯遭眾院驅逐：這地方去死吧

眾院1日做出歷史性的投票，將未判刑定罪的同僚桑托斯逐出國會，桑托斯隨即離開國會山莊，終結他短暫不名譽的國會生涯。（歐新社）

國會眾院 1日上午以311票同意、114票反對輕易跨越三分之二多數決門檻，表決通過驅逐被控23項重罪的共和黨 紐約州聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)；35歲的桑托斯不僅是南北戰爭以來第三名遭到眾院驅逐的國會議員，還同時寫下尚未定罪便遭眾院除名的首例。

未定罪就遭眾院除名首例

成為美國史上第六位遭驅逐眾議員的桑托斯接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，眾院透過選票表達聲音，「他們設下非常危險的先例」。

不過，包括眾院議長強生(Mike Johnson)、多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)眾院共和黨團四大領袖，都投票反對驅逐桑托斯。

紐約州選出的共和黨眾議員桑托斯，遭倫理委員會調查確實有許多欺詐行為，他堅不請辭，1日遭到同僚歷史性的投票，將他逐出國會。（美聯社）

紐約州長將決定補選日期

幾乎全體民主黨籍眾議員都投票贊成驅逐桑托斯，有105名共和黨眾議員也投下贊成票。桑托斯的離開將讓原本就只有些微領先的共和黨多數席次減少到剩四票，紐約州長霍楚將決定補選日期。

CNN記者詢問桑托斯，在沒有被定罪的情況下，是否願意留在華府發揮影響力，他則回答：「為什麼我會想要留在這裡呢？這地方去死吧。」

涉電匯詐騙等23罪 不認罪

桑托斯遭到聯邦檢察官以電匯詐騙、向聯邦選舉委員會申報假資料、密謀對美國犯罪、身分竊盜等23項罪名起訴之後，堅持不認罪、不辭職。眾院表決之前，他在30日議場發言時強調應該繼續擔任眾議員，並稱自己是遭某些眾院同僚抹黑的受害者。

桑托斯先前兩次安然度過驅逐提案，但眾院操守委員會(House Ethics Committee)11月16日公布報告指出，愈來愈多眾議員認為，桑托斯行為應該受到眾院最嚴格懲處。

明日之星陷醜聞 大起大落

在被驅逐後，桑托斯大起大落的國會議員短暫生涯到此落幕。2022年11月，桑托斯拿下原由民主黨掌握的眾議員席次，被視為共和黨明日之星；不過，他在宣誓就職前，就被媒體挖出醜聞，包括他對於猶太血統說謊、佯稱曾經任職華爾街大型企業、聲稱擁有大學學位、母親曾經歷九一一恐襲等。

今年5月，紐約東區聯邦檢察官宣布對桑托斯起訴13項罪名，10月間又追加至23項罪名。桑托斯爭議讓共和黨施政議題失焦，更讓共和黨難堪。