國會暴亂民事訴訟 聯邦上訴法院裁定「川普無豁免權」

法官裁定前總統川普對於國會暴亂事件在民事上沒有豁免權，仍可繼續訴訟。（路透）

華府特區 聯邦上訴法院1日裁定，前總統川普 因2021年1月6日國會暴亂相關事件挨告民事訴訟，並不享有總統豁免權；不過，由三位法官組成的審議庭在裁決中同時也允許川普繼續上訴，透過司法管道證明與國會暴亂相關的行為屬於總統職權範疇。

有線電視新聞網(CNN)分析，聯邦上訴法院是針對國會警察及民主籍國會議員對川普的提告做出裁決，這個決定對於川普面臨多起類似官司將有重大影響。

華盛頓郵報 分析，聯邦上訴法院的裁決為許多因為國會暴亂而對川普提告並索取金錢賠償的訴訟開啟大門，但川普陣營可望提出上訴，主張川普享有總統豁免權保護，可以免於受到與推翻2020年大選有關的司法究責。

聯邦上訴法院判定川普並不享有對國會暴力事件的豁免權，相關民事訴訟仍可進行。該裁定將影響川普涉及的許多官司，對選戰也有衝擊。（美聯社）

兩名國會警察及十多名民主黨籍國會議員2021年對川普提告，指控川普煽動1月6日的暴力事件，對支持者聲稱勝選結果遭偷竊，鼓勵支持者遊行前往國會大廈抗議並且「拼命抗戰」(fight like hell)；原告在這起民事訴訟中援引約有150年歷史的「三K黨條款」(Ku Klux Klan Act)，條款內容禁止以暴力、威脅或恫嚇手段妨礙政府官員執行公務，若妨礙行動導致任何人員受傷則可索賠。

美聯社報導，數十名警察在國會暴亂當中受傷，川普透過辯護律師向法院主張，1月6日暴動發生前在華府群眾集會上的發言內容屬於「公共事務」，屬於總統享有的絕對豁免權範圍之內。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)對川普企圖推翻2020年大選結果的刑事起訴，同樣援引原本用來對付三K黨的法律。

華盛頓郵報報導，聯邦上訴法院1日裁決可能影響在2021年1月6日當天受傷八名國會警察對川普提出的另一起訴訟。

川普辯護律師同時主張，川普享有總統豁免權保護，因此不應該遭史密斯起訴。史密斯調查團隊先前指出，將在法院上舉證川普煽動國會暴亂確有責任，而且川普迄今仍在各地選舉造勢場合的發言中力挺國會暴亂暴徒。