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教宗再出手 長期反對他的美國保守派樞機主教遭剝奪特權

編譯陳韻涵／綜合29日電
教宗方濟各近來接連對美國保守派天主教出手，29日再取消美國樞機大主教伯克的部份特權。（美聯社）
教宗方濟各近來接連對美國保守派天主教出手，29日再取消美國樞機大主教伯克的部份特權。（美聯社）

繼德州教區主教史垂克蘭(Joseph Strickland)本月11日遭解職後，長期反對天主教宗方濟各(Pope Francis)推動天主教改革的美國保守派樞機主教柏克(Raymond Burke)29日也遭剝奪部分特權，包括將他趕出羅馬的免費寓所並褫奪薪資。 

樞機主教柏克隸屬於一個美國保守派團體，而該團體長期反對教宗推動天主教改革。

梵諦岡匿名官員引述教宗的說法表示，柏克「反對教會和教宗」，譴責他是教會「分裂」(disunity)的源頭。

華爾街日報報導，柏克反對教宗包容離婚及非異性戀人士與酷兒等LGBTQ族群。

天主教羅馬教廷本月11日發布聲明，宣布方濟各免除德州泰樓(Tyler)教區主教史垂克蘭的職務；65歲的史垂克蘭2012年起擔任泰樓主教，熱衷使用社群媒體。

柏克與史垂克蘭不避諱批評方濟各，但美國主教整體而言算是羅馬天主教會中最保守的分支。

方濟各曾形容美國天主教會「極端保守的態度非常強烈」(very strong reactionary attitude)且「落後」(backward-looking)。

教宗直接將主教免職非常罕見，主教若與梵蒂岡關係不睦，通常會先被要求辭職後自行遞出辭呈，再由教宗批准；只有主教拒絕辭職時，教宗才會採取激烈的直接免職行動。

英國廣播公司(BBC)引述梵蒂岡消息人士說法報導，教會對柏克的懲罰並非出自教宗對他的個人偏見，而是認為樞機主教不該在批評教廷領袖之餘仍享有特權。 

天主教媒體「國家天主教記者」(National Catholic Reporter)的梵蒂岡觀察員懷特(Christopher White)寫道，無論懲罰柏克的真正理由為何，這在「方濟各時代仍屬前所未見」，「通常退休的樞機主教卸任後會仍會繼續住在羅馬，積極參與教宗禮拜和禮儀職責，將某人逐出梵蒂岡寓所創下新例」。

柏克今年6月19日在74歲時退休，而他6月30日生日，距離慣常退休年紀(75歲)僅差數日。

懷特表示，教廷如今這項決定可能「引起強烈反彈」，讓分裂的梵蒂岡與美國教會關係更加緊張。

經常批評教宗的前美國德州泰勒教區主教史崔克蘭（右），日前才被教宗方濟各（左）解去...
經常批評教宗的前美國德州泰勒教區主教史崔克蘭（右），日前才被教宗方濟各（左）解去職務。（路透）

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