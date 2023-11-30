聯邦指控印度男擬買兇殺紐約錫克教領袖 探員臥底破獲

印度公民古普塔的同夥，把1.5萬現金交付給FBI臥底的探員當做暗殺錫克教領袖的先期款，FBI即時阻止了一場在美國境內的暗殺。（路透）

聯邦檢察官29日表示，52歲印度 公民古普塔(Nikhil Gupta)涉嫌參與密謀暗殺住在紐約市的錫克教分離主義領袖，已遭聯邦犯罪起訴。

美聯社報導，美國官員去年春季掌握情資，得知錫克教建國運動倡議領袖潘努恩(Gurpatwant Singh Pannun)遭鎖定為暗殺目標。潘努恩被印度政府列為恐怖分子。

暗殺行動策畫者以10萬元找來一名跨國毒品販準備暗殺潘努恩，聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)在調查行動中派出臥底探員扮成殺手。

報導指出，暗殺行動是由一名印度政府官員下令，但29日公布的聯邦起訴書裡，這名官員並未遭到起訴，姓名也未公布，僅形容為「資深駐地官員」，負責「安全管理」及「情報」任務，先前曾任職於印度中央後備警察部隊(Central Reserve Police Force)。

古普塔被起訴的罪名包括買兇殺人、密謀買兇殺人等，如果被裁定罪名成立，最高面臨20年有期徒刑。

今年9月，加拿大 總理杜魯多(Justin Trudeau)指出，可靠情資顯示，錫克教分離主義領袖尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar)在加拿大遭暗殺與印度政府有關。杜魯多的說法遭印度反駁，但加拿大後來驅逐印度外交官，印度方面也以相同手段回擊。造成兩國外交關係緊張。

聯邦調查局日前透露，美國即時阻止了一場預定在紐約的暗殺行動，對象是另一名錫克教分離主義領袖潘努恩。聯邦檢察官29日的起訴書公布了破獲的過程和細節，並提供了照片。

美聯社報導，這件起訴案是近來印度政府官員企圖殺害住在北美地區錫克教分離主義人物的第二起重要案例。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)在新聞稿中指出，被告在印度密謀暗殺行動，打算在紐約市殺害一名提倡錫克教建國運動的印度裔美國公民 ，錫克教在印度是屬於少數的族教群體(ethnoreligious group)。

威廉斯在聲明中說：「我們絕不容忍在美國領土企圖刺殺美國公民的行動，我們隨時做好準備啟動調查、破獲並且起訴任何企圖傷害美國公民、讓美國公民噤聲的任何人，不管在美國或海外都一樣。」