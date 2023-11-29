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「戰貓」蕭美琴帶4隻愛貓返台：用不同角色打拚

記者魏碧洲張文馨／紐約報導
蕭美琴帶著四隻愛貓返台，全心投入總統選舉。（記者顏嘉瑩／攝影）
蕭美琴帶著四隻愛貓返台，全心投入總統選舉。（記者顏嘉瑩／攝影）

卸下駐美代表職務的民進黨副總統參選人蕭美琴，美東時間28日從紐約甘迺迪機場出發，搭機返回台灣，投入選戰。至於由誰接替蕭美琴駐美代表一職，台灣的外交部尚未公布。蕭美琴表示，台灣未來面對的挑戰還很多，她相信下任大使（駐美代表）將會繼續深化台美關係，一代接一代，她會在台灣以不同角色繼續努力。

她也感謝三年多來駐美代表處團隊在美國為台灣拚外交，尤其度過疫情期間，她也感謝美國及友人對台灣的關注和協助，以及僑胞的支持。

蕭美琴返回台灣，僑胞熱情送機。（記者魏碧洲／攝影）
蕭美琴返回台灣，僑胞熱情送機。（記者魏碧洲／攝影）

台灣的總統府28日公告蕭美琴駐美代表辭職生效。由於距離台灣的總統大選只剩40多天，外交部是否指派新任駐美代表，由誰出任，都受到關注。

蕭美琴27日在華府駐美代表處辦公室最後巡禮，駐美代表處28日在臉書放上蕭致詞的節錄片段，當談到「駐美代表處有許多阿信，大家任勞任怨全力投入」時，蕭美琴一度哽咽。

僑胞到機場送機獻花。（記者魏碧洲／攝影）
僑胞到機場送機獻花。（記者魏碧洲／攝影）

蕭美琴2020年7月履新，日前請辭獲准，她說，感謝三年半來，駐美代表處團隊的協助，也要謝謝美方的朋友，加倍疼惜並支持台灣。

號稱「戰貓」的蕭美琴，與她的四隻貓同行返台。台灣的外交部預計在她返台後，才會宣布接替人選。

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