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中國黴漿菌疫情延燒 未來2-3周達高峰 美歐拉警報

編譯陳韻涵／綜合28日電
中國北方流行的徽漿菌（或稱支原體）肺炎，引起關注，公衛專家提醒民眾防範。（路透）
中國北方流行的徽漿菌（或稱支原體）肺炎，引起關注，公衛專家提醒民眾防範。（路透）

中國近期出現黴漿菌(mycoplasma pneumoniae，或稱支原體)病情激增的情況，當局呼籲民眾戴口罩、維持社交距離避免感染；英國、荷蘭等歐洲國家敲響警鐘，醫生警告，黴漿菌主要影響幼童，接著可能波及60歲以上的高齡族群。

中國健康專家表示，預期黴漿菌病例將在未來二到三周達到高峰，但感染情況可能持續至明年春季。

倫敦大學基因研究所(UCL Genetics Institute)生物科學教授巴盧克斯(Francois Balloux)指責中國嚴格的避疫措施降低民眾的免疫力，促成「解禁回潮」(exit wave)影響全國，即放寬防疫限制措施卻導致確診病例激增的現象。

美國與英國目前也出現人類呼吸道合胞病毒(RSV)、流感疫情回升的現象，但中國的黴漿菌疫情規模較其他國家嚴重許多。 

在歐洲國家，荷蘭健康服務研究所(NIVEL)上周獲悉，每10萬名5歲到14歲的青少年，就有80人感染肺炎。

世界衛生組織(WHO)上周罕見公開介入，正式要求中國提供感染情況的進一步資訊；但世衛表示，根據中國提供的數據，尚未發現異常或新的病原體。

中國與世衛都曾在新冠肺炎疫情之初挨批資訊不透明，英國衛生安全局(UKHSA)表示，將對黴漿菌疫情抱持「開放態度」。

中國各地醫院內擠滿病患，候診民眾戴著口罩。（美聯社）
中國各地醫院內擠滿病患，候診民眾戴著口罩。（美聯社）

中國各地醫院內擠滿病患，候診民眾戴著口罩、愁眉苦臉擔心疫再起的畫面傳遍國際；北京與遼寧成為這波傳染病的重災區，許多媒體報導，當地醫院上周擠滿病童。

黴漿菌是一種常見的細菌感染，今年5月起患者的肺部掃描卻開始出現毛玻璃樣病灶(ground glass opacity)，這是呼吸道重症的徵兆，又稱「白肺症」(white lung syndrome)；許多家長深切憂慮孩子的健康狀況，但仍需等待數日才能取得急診照護。

中國當局持續堅稱這是流感及尋常的冬季病毒，絕非新病毒，且目前醫療資源得以應付爆量病患；地方當局則已經呼籲設立更多門診，鼓勵幼童與老人接種疫苗。 

中國國家衛生健康委員會(NHC)發言人米鋒表示，「必須增設相關診所與診療區，延長服務時數並供應藥品。」

NHC表示，60歲以上的長者最容易感染新冠、鼻病毒(rhinovirus)和流感等病毒。

米鋒發布聲明之前，北京幼童醫院告訴官方媒體中國中央電視台(CCTV)，每天至少有7000名病患就診，超過院方負荷。此外，天津附近的大型兒科醫院也收治超過1萬3000名病童。

中國去年12月解除嚴格的新冠肺炎防疫措施，而今時序入冬，民眾擔心黴漿菌疫情擴散。

黴漿菌 疫情 流感

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