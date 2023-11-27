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佛蒙特州3巴勒斯坦生遭白男槍擊 研判仇恨犯罪

記者顏伶如／綜合報導
三名巴勒斯坦裔大學生25日在佛蒙特州結伴參加一項聚會時，遭到槍擊受傷，其中一人傷勢嚴重。(Getty Images)
三名巴勒斯坦裔大學生25日在佛蒙特州結伴參加一項聚會時，遭到槍擊受傷，其中一人傷勢嚴重。(Getty Images)

佛蒙特州伯靈頓(Burlington)警方26日表示，三名巴勒斯坦裔青年25日晚間在佛蒙特大學(University of Vermont)附近參加感恩節聚會時遭遇槍擊而受傷，其中一人傷勢嚴重。警方研判這起攻擊事件可能是仇恨犯罪(hate crime)。聯邦調查局(FBI)奧伯尼(Albany)辦公室發言人魯安(Sarah Ruane)表示，如果當地警察調查發現這起案件有觸犯聯邦法律之嫌，聯邦調查局將啟動調查。

伯靈頓警察局長穆拉德(Jon Murad)說，槍擊案發生於25日晚間6時25分左右，案發地點靠近佛蒙特大學校園。他説，警方正在搜查槍手下落。

穆拉德26日在記者會上表示，遭遇槍擊的其中兩名青年狀況穩定，但另一人則傷勢較為嚴重。

三名巴勒斯坦裔青年均為20歲，當時在其中一名青年的親戚家裡聚餐，三人走在路上遇到一名帶著手槍的白人男子。

穆拉德說，白人男子沒有開口說話就直接開了至少四槍，開槍之後則逃離現場。三名青年都被子彈擊中，兩人中彈部位在軀幹，另一人是下肢中彈。

穆拉德表示，其中兩名青年是美國公民，另一人則有居留權。事發時，有兩名青年戴著黑白兩色的巴勒斯坦圍巾。

穆拉德表示，警方並未掌握有關槍手犯案動機的進一步訊息。他說，為受害者與家屬表達最誠摯的慰問，目前世局緊張之下，這起案件的發生不禁讓人懷疑可能是仇恨犯罪，現已與聯邦調查機關與檢方聯繫，一旦取得證據將朝仇恨犯罪方向偵辦。

穆拉德表示，目前警方掌握訊息有限，希望社會大眾避免聽到對於情況了解遠不如警方的不相關第三方說詞就妄下結論。

先前，「美國阿拉伯反歧視委員會」(American-Arab Anti-Discrimination Committee)26日發表聲明表示，三名受害者都是正在讀大學的巴勒斯坦裔青年，「據信槍擊案發生原因與他們身為阿拉伯人有關。」。

聲明中說，三名受害者當時以阿拉伯語交談，結果一名男子朝他們咆哮、騷擾，後來甚至開槍。

巴勒斯坦 槍擊 仇恨犯罪

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