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以哈戰後 軍事占領加薩？ 美國、以色列不同調

記者張聲肇／綜合報導
美國和以色列在加薩地區的前途問題上大異其趣。圖為今年10月18日拜登總統(右)訪問以色列時，與以色列總理內唐亞胡(左)擁抱，表達對以色列的支持。(美聯社)
美國和以色列在加薩地區的前途問題上大異其趣。圖為今年10月18日拜登總統(右)訪問以色列時，與以色列總理內唐亞胡(左)擁抱，表達對以色列的支持。(美聯社)

美國和以色列加薩的未來看法顯然不一致：拜登要「永久終止戰爭」，透過合併加薩和西岸兩地歸巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)統治，達成「兩國並存」目標；內唐亞胡內閣則反對由巴勒斯坦政府接管加薩，讓以色列得以「形同軍事占領」加薩。

半島電視台(aljazeera)21日報導，拜登18日發表在「華盛頓郵報」上的文章，列舉達成和平的原則：不強迫驅離巴勒斯坦人，不重新占領加薩，不包圍或阻礙、也不縮減該屬於巴勒斯坦人的土地面積。他說，這些原則要「立刻開始」執行。第一步當然就是停戰。

報導指出，拜登的「紙上談兵」看起來很有前途，特拉維夫傳出的訊息卻大異其趣。內唐亞胡早就說過，以色列軍事力量在戰後的加薩不但要全面壓制，還要滴水不漏(overriding and overreaching)。諷刺的是，要以色列不延長在加薩的軍事行動之際，美國卻正加速提供143億元軍援給以色列。

不管拜登多麼「親」以色列，來自國內外的批評，和明年競選連任的壓力，迫使拜登政府著力於解決如下急迫問題：減少巴勒斯坦人民的死亡、解救人質(尤其是其中的十名美國公民)、加薩地區的人道危機。這些問題都不是每天短暫停火幾小時可能達成。戰爭不停，要重啟政治談判，達成「兩國並存」目標，更不可能。

拜登為了要讓自己的和平願景看起來不是空口說白話，不惜暗示要對以色列的死硬派祭出簽證制裁手段。死硬派指的是在加薩地區屯墾、定居後，攻擊、驅趕巴勒斯坦人的以色列人。

羅格斯大學研究巴勒斯坦問題的副教授艾拉卡(Noura Eraka)表示不相信美國政府有誠意促成加薩和平；他說，「我們看多了，尤其是1967年以後，美國一直總是出一張嘴」，「它一面說兩國並存才是徹底解決辦法，另一面卻毫不猶豫地提供以色列軍事、外交和財務支援」，讓它遂行屯墾殖民野心。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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