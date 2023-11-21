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OpenAI代理執行長：解雇奧特曼方式不妥、30天內提正式報告

編譯俞仲慈／綜合20日電
希爾(左圖)接替奧特曼出任OpenAI執行長。(Getty Images)
希爾(左圖)接替奧特曼出任OpenAI執行長。(Getty Images)

OpenAI突如其來開除原執行長奧特曼(Sam Altman)，引發科技界議論，代理執行長希爾(Emmett Shear)貼文宣布自己新職，坦承解雇奧特曼的處理方式不妥，有損大眾對該公司的信任。

據美聯社報導，20日早上，希爾在社群平台X發文表示，接到OpenAI電話邀聘，認為「機會千載難逢」，決定接下OpenAI代理執行長職務，他寫道：「我接受這份工作，是因為我相信OpenAI是當前最重要的企業之一。」

同時希爾也坦承OpenAI解雇奧特曼的「流程和溝通，處理得非常糟糕」，損害公司信譽，並承諾將聘請一位獨立調查員，查明奧特曼下台原因，訂於30天內提出正式報告。

此外，希爾也希望持續和投資人溝通，並針對公司團隊的領導和管理進行改革，不惜在必要時，「全面推動組織管理改革」，並強調：「維持OpenAI穩定和成功非常重要，不能讓人事動盪影響員工。」

根據希爾在領英(LinkedIn)公布的個資，2005年畢業於耶魯大學(Yale University)，取得電腦科學學士學位，強調自己「從大學起就一直在創業、發展和經營公司」，而且「一頭栽進、很難回頭」。

現年40歲的希爾和其他三位科技企業家於2006年共同創辦社群媒體網站Twitch，原本屬於串流影片網站Justin.tv一部分，直到2011年，才將重心移至遊戲，結果Twitch一飛沖天，帶動許多優秀遊戲出現，接著三年後，由亞馬遜(Amazon)以約9億7000萬元現金收購，成為亞馬遜旗下的串流平台。

儘管Twitch不像其他社群平台那般受到媒體普遍關注，但是過去數年來，Twitch曾經直播發生在水牛城、紐約和德國的大規模槍擊事件，在社群媒體擁有一定聲量。

不過身為Twitch創辦人之一的希爾，已於今年3月離職，他對外表示是因為兒子出生，隨後希爾獲聘為Y Combinator顧問，該公司是Airbnb、DoorDash和Dropbox等新創網站的母公司。

社群媒體 亞馬遜 耶魯大學

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