傳給下一代…嬰兒潮世代 53兆財富大轉移

許多屋主希望自己辛勤所積累的財產，能留給下一代。(美聯社)

二戰後出生的嬰兒潮世代，經歷全球經濟起飛，股市長期牛市，他們積累的財富比任何一代人多，為確保財富得以代代傳承，嬰兒潮世代正將超過53兆元的財富傳給在其繼承人，這是史上最大規模的世代財富轉移。

這些財富大部分都在房地產 上，將房產轉移給下一代是最流行的方法，為了保障子孫後代，方法必須做得正確。

紐約市 遺產規畫律師梅莉莎‧戈伊克曼(Melissa Goikhman)表示，積累財富的人，通常會考 慮如何以最好方式將財富轉移給親人、如何為子孫後代保留並增值財富，因此要做好遺產規畫。

她指出設立遺囑將財產留給繼承人，這個做法會經歷漫長且昂貴的法律程序，亦即遺囑認證，因此可以透過建立信託來規避。

規避遺囑認證只是使用信託的優點之一，另一個好處就是在授與人去世後，受益人會獲得更高的遞增稅基(step up in basis)，這是透過直接贈與房地產所不能實現的。

遞增稅基是將繼承所得房地產的價值，調整為繼承時的公平市場價值，沒有資產增值稅，這為子孫後代提供更多資產保護。

另一個方法是將房產作為禮物留給孩子。

房地產集團負責人魯迪(Boyd Rudy)說，在世的時候將財產贈與繼承人，可以避免遺產稅。但要記住，生前贈與的財富金額是有上限的，目前每年的贈與稅免稅額為1萬7000元，超過就要納稅。

至於那些希望將財產轉移給孩子，但又不想在世時就放棄或搬出原來居住房屋的人來說，終身財產(Life Estate)是另一選擇。

終身遺產讓傳與承兩者之間，建立一種夥伴關係，像信託一樣可以使資產免於遺囑認證。 但當中有很多考慮因素，故一定要與相關法律專業人士合作。